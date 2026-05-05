Montreal íntimo: los imprescindibles que redefinen la experiencia en la ciudad

En el Biodome, distintos ecosistemas han sido recreados con un nivel de detalle que permite transitar de una selva tropical a una región subpolar en cuestión de minutos. El Insectario transforma lo que podría parecer un tema de nicho en una experiencia visual y educativa sorprendente. Finalmente, el Jardín Botánico completa este recorrido con una extensión impresionante y una curaduría botánica que incluye jardines temáticos diseñados para provocar contemplación.

Monumentalidad y contemplación

Más allá de su relevancia religiosa, el Oratorio de San José funciona como un espacio de contemplación arquitectónica. (Fotografía: César Sandoval )

Elevado sobre el paisaje urbano, el Oratorio de San José es uno de esos lugares que se descubren más con el cuerpo que con la mirada. Su escala es imponente, pero su atmósfera es silenciosa; subir hasta él implica un pequeño rito: escalinatas, pausas, vistas que se abren poco a poco hacia la ciudad y es que más allá de su relevancia religiosa, funciona como un espacio de contemplación arquitectónica.

Una escena gastronómica con identidad propia

ALMA del chef mexicano Juan López Luna hoy en día ya cuenta con una estrella Michelin. (Fotografía: César Sandoval )

La herencia francesa encuentra una de sus expresiones más refinadas en la mesa. En el Restaurant Renoir, dentro del Sofitel, la experiencia es técnica y elegante, sin embargo, el verdadero punto de inflexión está en ALMA; al frente está el chef mexicano Juan López Luna, quien junto a su esposa Lindsay ha dado forma a un proyecto profundamente íntimo que hoy cuenta con una estrella Michelin. Cada plato dialoga entre técnica, memoria y origen, con una narrativa que se percibe tanto en los ingredientes como en la forma de presentarlos.

El lujo de detenerse

Bota Bota Spa transforma la idea de descanso en una experiencia multisensorial. (Fotografía: César Sandoval)

Después de recorrer la ciudad, el cierre natural está en Bota Bota Spa. Ubicado en un barco sobre el río San Lorenzo, este spa transforma la idea de descanso en una experiencia multisensorial. El recorrido térmico se vive a un ritmo pausado, casi ritual, con vistas constantes hacia la ciudad.

Montreal no es solo un destino; es una ciudad que se construye por capas y es precisamente en esos recorridos menos evidentes donde se revela su carácter más auténtico: sofisticado, diverso y profundamente vivo.

