Las ciudades del Mundial: Guía para disfrutar Ontario al máximo

LE GERMAIN HOTEL TORONTO MERCER. (BRITNEY TOWNSEND / CORTESÍA)

DÓNDE COMER

AKIN

El chef Eric Chong ha logrado en muy poco tiempo que este restaurantese vuelva una referencia de la diversidad gastronómica de Toronto. aKin abrió sus puertas a finales

de 2024 –teniendo al tambiénchef Alvin Leung como socio y mentor– y, meses después, recibió su primera estrella Michelin de la mano del Young Chef Award 2025 para Chong. Su menú degustación es una mezcla de precisión técnica y narrativas personales y culturales en la que las influencias asiáticas y los ingredientes canadienses dan lugar a un nuevo y refrescante discurso gastronómico. @akin.toronto

AKIN. (BRITNEY TOWNSEND, CORTESÍA)

CHARLEMAGNE COCKTAIL BAR

Lo más frecuente en este bar es que el jazz sea la música de fondo con la que los clientes disfrutan de los cocteles que preparan sus experimentados bartenders. Localizado en el número 100 de Portland Street –en la planta alta de Café Renée, en el barrio conocido como Garment District–, tiene una atmósfera que recuerda

la de los speakeasy tan populares en la era de la prohibición. Además de las bebidas, tiene un breve pero sustancioso menú de pequeñas botanas que maridan con los tragos que encantan a quienes buscan una propuesta refinada y, a la vez, casual en Toronto. @charlemagnecocktailbar

915 DUPONT

El nombre hace referencia a la dirección donde se localiza este café, bar y listening lounge caracterizado por su aspecto industrial. Por las mañanas, opera como un café y por las noches se transforma en un bar y sede de eventos en el que los cocteles, el sake y el whisky imponen su ley. Este espacio de Dovercourt Village se caracteriza por sus interiores acogedores y poco convencionales, por su sistema de sonido para reproducir viniles y una ecléctica mezcla de asistentes que contribuyen a dotarlo de su personalidad única. @915dupont

PRIME SEAFOOD PALACE

Un gran exponente del fine dining abrió sus puertas en 2022 con el chef y empresario Matty Matheson –famoso por su papel en la serieThe Bear– como responsable del concepto. Las carnes, los pescados y los mariscos, preparados con ingredientes canadienses elegidos cuidadosamente, se sirven en un espacio diseñado por el arquitecto Omar Gandhi y maridados con una impecable selección de vinos. Los cortes añejados, los callos de hacha sellados y el pulpo merecen una mención muy especial. @primeseafoodpalace