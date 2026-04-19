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Viajes y Gourmet

Las ciudades del Mundial: Guía para disfrutar Ontario al máximo

Toronto es una de las ciudades más cosmopolitas y modernas de Canadá. Además de mucho futbol, el próximo mes de junio mostrará toda su riqueza gastronómica, cultural y de entretenimiento.
dom 19 abril 2026 09:00 AM
Guía para disfrutar Ontario al máximo, sede del Mundial
GALERÍA DE ARTEDE ONTARIO (TODAS LAS FOTOS DE ESTE ARTÍCULO: BRITNEY TOWNSEND, CORTESÍA, CORTESÍA GALERÍA DE ARTE DE ONTARIO)

DÓNDE HOSPEDARSE

LE GERMAIN HOTEL TORONTO MERCER

Como parte de una empresa familiar canadiense,este hotel es el escaparate perfecto para el diseño contemporáneo que se produce en el país. Ademásde una conveniente ubicación en Mercer Street –a pocos pasos de teatros, restaurantes y, desde luego, del Toronto Stadium–, se distingue por un servicio de primer nivel y una aproximación moderna al concepto de hospitalidad. PUNCH es un espacio gastronómico que toma inspiración de Londres, con un menú de comida anglo-india, y Mercer Lounge es un bar de coctelería que invita a relajarse con una copa en la mano. @legermainhotels

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Dónde hospedarse en Toronto
LE GERMAIN HOTEL TORONTO MERCER. (BRITNEY TOWNSEND / CORTESÍA)

DÓNDE COMER

AKIN

El chef Eric Chong ha logrado en muy poco tiempo que este restaurantese vuelva una referencia de la diversidad gastronómica de Toronto. aKin abrió sus puertas a finales

de 2024 –teniendo al tambiénchef Alvin Leung como socio y mentor– y, meses después, recibió su primera estrella Michelin de la mano del Young Chef Award 2025 para Chong. Su menú degustación es una mezcla de precisión técnica y narrativas personales y culturales en la que las influencias asiáticas y los ingredientes canadienses dan lugar a un nuevo y refrescante discurso gastronómico. @akin.toronto

AKIN. RESTAURANTE EN TORONTO
AKIN. (BRITNEY TOWNSEND, CORTESÍA)

CHARLEMAGNE COCKTAIL BAR

Lo más frecuente en este bar es que el jazz sea la música de fondo con la que los clientes disfrutan de los cocteles que preparan sus experimentados bartenders. Localizado en el número 100 de Portland Street –en la planta alta de Café Renée, en el barrio conocido como Garment District–, tiene una atmósfera que recuerda

la de los speakeasy tan populares en la era de la prohibición. Además de las bebidas, tiene un breve pero sustancioso menú de pequeñas botanas que maridan con los tragos que encantan a quienes buscan una propuesta refinada y, a la vez, casual en Toronto. @charlemagnecocktailbar

915 DUPONT

El nombre hace referencia a la dirección donde se localiza este café, bar y listening lounge caracterizado por su aspecto industrial. Por las mañanas, opera como un café y por las noches se transforma en un bar y sede de eventos en el que los cocteles, el sake y el whisky imponen su ley. Este espacio de Dovercourt Village se caracteriza por sus interiores acogedores y poco convencionales, por su sistema de sonido para reproducir viniles y una ecléctica mezcla de asistentes que contribuyen a dotarlo de su personalidad única. @915dupont

PRIME SEAFOOD PALACE

Un gran exponente del fine dining abrió sus puertas en 2022 con el chef y empresario Matty Matheson –famoso por su papel en la serieThe Bear– como responsable del concepto. Las carnes, los pescados y los mariscos, preparados con ingredientes canadienses elegidos cuidadosamente, se sirven en un espacio diseñado por el arquitecto Omar Gandhi y maridados con una impecable selección de vinos. Los cortes añejados, los callos de hacha sellados y el pulpo merecen una mención muy especial. @primeseafoodpalace

Restaurantes en Ontario para comer
915 DUPONT // PRIME SEAFOOD PALACE (Cortesía)

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DÓNDE COMPRAR

LOST & FOUND

Quienes busquen una boutique que reúne clásicos, básicos de streetwear y prendas resistentes pueden dirigir sus pasos al barrio de Ossington, más específicamente a Lost & Found. En su interior, caracterizado por una atmósfera relajada, se pueden encontrar creaciones de marcas internacionales, como las japonesas Beams Plus y Nanga, y otras más conocidas, como Comme des Garçons, Stussy y Alden, a la vez que otras locales. @shoplostfound

QUÉ VISITAR

GALERÍA DE ARTE DE ONTARIO

Con una admirable colección de más de 120,000 obras –que incluye expresionesdel arte contemporáneomás vanguardista hasta piezas de artistas indígenasy canadienses, así como de maestros del arte europeo–y albergada en un edificio diseñado por Frank Gehry, este museo es uno de los más importantes de Norteamérica.

Hacia finales de junio –el24, para ser exactos–, se inaugurará la muestra “The Impressionist Revolution: Monet to Matisse from the Dallas Museum of Art” que, gracias a la colaboración entre las dos instituciones, dará acceso al público a obras de artistas como Renoir, Degas, Van Gogh, Mondrian, Munch y muchos más. @agotoronto

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