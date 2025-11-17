Publicidad

Woodend: madera y fuego en un mismo lugar para deleitar tu paladar

La visión del chef australiano Curtis Stone transforma cada noche las mesas de Woodend en escaparates vivos del poder de la parrilla y su conexión con la tierra y el mar.
lun 17 noviembre 2025 09:00 AM
La parrilla, avivada por el fuego y la madera, es la mejor aliada del chef australiano Curtis Stone en el restaurante Woodend. Al interior de los muros de Maroma, A Belmond Hotel, aguarda este santuario en el que convergen las carnes y pescados de la mejor calidad que son enaltecidos con adobos latinos, salsas y mezclas de especias.

Un escaparate de la maestría del chef Stone, aquí los ingredientes locales frescos, seleccionados con meticulosidad, se transforman en obras de arte comestibles que honran la riqueza de la tierra y el ingenio humano.

Cada plato es una sinfonía de sabores, texturas y aromas, una danza delicada que estimula los sentidos y deja una huella imborrable en la memoria gustativa. Diseñado por el estudio Tara Bernerd & Partners, su ambiente irradia sofisticación y calidez.

La decoración, inspirada en la naturaleza circundante, crea un espacio íntimo y acogedor, perfecto para una velada memorable en la que desfilen sobre la mesa delicias como las gambas azules a la parrilla con mango verde, manzana, rábano japonés y almendras tostadas o el arroz maya con setas maitake.

El servicio, impecable y discreto, eleva aún más la experiencia, anticipándose a cada necesidad y ofreciendo una atención personalizada que refleja el compromiso de Woodend con la excelencia.

En el fondo, la propuesta de Woodend es una celebración del buen vivir, un oasis donde el tiempo se detiene y se permite saborear cada instante redefiniendo el concepto de lujo. Si a eso se le suma el influjo irresistible de la selva maya, el dramatismo del fuego y el resplandor del ónice de la barra de su cocina abierta, la conclusión es que la buena vida se celebra a cada trago y con cada bocado.

