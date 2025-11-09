Pirules Garden Kitchen: el alma sustentable de Rosewood San Miguel de Allende

Desde el momento en que se cruzan sus puertas, un ambiente que celebra el origen y a la comunidad envuelve a los comensales. El chef Odín Rocha, un verdadero alquimista de los sabores, transforma ingredientes de temporada en creaciones que honran las técnicas ancestrales.

Cada bocado es un viaje a través de los campos locales, donde los productos de Vía Orgánica –una reconocida cooperativa local enfocada en agricultura orgánica, educación ambiental y producción sostenible– cobran vida en el paladar.

. (César Bejar/Cortesía)

Pero la experiencia Pirules no se limita a la cocina. Ana Paula Ulrich, su talentosa head bartender, eleva el arte de la mixología a nuevas alturas. Sus cocteles artesanales, elaborados con ingredientes locales y destilados de agave, son una sinfonía de aromas y sabores que complementan a la perfección la propuesta culinaria.

Pirules es mucho más que un restaurante; es un entorno que conecta con la tierra, la tradición y la creatividad, en el que cada detalle está cuidadosamente pensado para pasar un momento inolvidable.

¿La prueba? Las experiencias creadas –talleres de parrilla y conservación, clases de coctelería sustentable, recorridos de recolección, menús degustación y picnics al aire libre– que, en algunos casos, trascienden sus muros y permiten descubrir el destino a través de sus sabores, aromas e ingredientes.