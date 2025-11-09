El encanto colonial de una de las ciudades más icónicas de Guanajuato es el telón de fondo del restaurante Pirules Garden Kitchen, un espacio diseñado por Cuaik Arquitectos que redefine la experiencia gastronómica en el interior del hotel Rosewood San Miguel de Allende. Más que un lugar para comer, Pirules ofrece una inmersión en la cultura, la tradición y la sustentabilidad, y cada uno de sus platos cuenta una historia.
Pirules Garden Kitchen: el alma sustentable de Rosewood San Miguel de Allende
Desde el momento en que se cruzan sus puertas, un ambiente que celebra el origen y a la comunidad envuelve a los comensales. El chef Odín Rocha, un verdadero alquimista de los sabores, transforma ingredientes de temporada en creaciones que honran las técnicas ancestrales.
Cada bocado es un viaje a través de los campos locales, donde los productos de Vía Orgánica –una reconocida cooperativa local enfocada en agricultura orgánica, educación ambiental y producción sostenible– cobran vida en el paladar.
Pero la experiencia Pirules no se limita a la cocina. Ana Paula Ulrich, su talentosa head bartender, eleva el arte de la mixología a nuevas alturas. Sus cocteles artesanales, elaborados con ingredientes locales y destilados de agave, son una sinfonía de aromas y sabores que complementan a la perfección la propuesta culinaria.
Pirules es mucho más que un restaurante; es un entorno que conecta con la tierra, la tradición y la creatividad, en el que cada detalle está cuidadosamente pensado para pasar un momento inolvidable.
¿La prueba? Las experiencias creadas –talleres de parrilla y conservación, clases de coctelería sustentable, recorridos de recolección, menús degustación y picnics al aire libre– que, en algunos casos, trascienden sus muros y permiten descubrir el destino a través de sus sabores, aromas e ingredientes.