Razones para amar el St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya

Lo primero que sorprende al ingresar a la propiedad son las dimensiones de su estructura color blanco y la forma circular de las estructuras que la conforman. El diseño corrió a cargo de Michael Edmonds –y el equipo de Edmonds International–, quien se inspiró en la constelación de las Pléyades y el profundo conocimiento astronómico de los mayas.

Al recorrer las distintas áreas, desde los pasillos que conducen a las 124 habitaciones –19 de ellas suites– hasta las áreas comunes y los senderos que llevan a la playa, también puede notarse que prácticamente toda la construcción flota por encima de los manglares, una muestra del compromiso con la conservación de la flora y la fauna locales. Fuentes, pequeños arroyos, esculturas, espejos de agua y rincones que invitan a detenerse y escuchar el sonido del agua, de las aves y del aire van conduciendo, poco a poco, a los huéspedes en un estado de tranquilidad y relajación.

Los días en St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya pueden comenzar con una clase de yoga o una meditación guiada, preámbulos perfectos para desayunar en Chaya, un restaurante que por la noche se transforma en un espacio dedicado a las especialidades italianas.

Visitar el spa para recorrer el circuito de hidroterapia o sencillamente instalarse en alguna de las albercas o en las cabañas privadas frente al mar para disfrutar del sol y del calor son actividades que no se debe dejar de incluir en la agenda que el equipo de mayordomos está más que dispuesto a coordinar. Riviera es el restaurante al cual dirigir los pasos a la hora de la comida.

En su menú destacan opciones como la tostada de pulpo con castacán, el aguachile negro y el taco de pescado a la talla. Y por la tarde, hay que llegar puntual a la cita en el St. Regis Bar donde infaliblemente se hace el ritual del sabrage –abrir una botella de champaña con un sable– con los últimos rayos del sol como telón de fondo. Ya ahí, también hay que aprovechar para probar el Kanai Mary, cocktail insignia del resort que reinterpreta el tradicional Bloody Mary con ingredientes como salsa de habanero, elote y pepino.

Toro, la cita imperdible De todos los espacios gastronómicos localizados dentro de St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya, Toro merece una mención de honor. Fruto de la imaginación y el talento del chef Richard Sandoval, su propuesta se basa en enaltecer los sabores de la cocina Latinoamericana con toda su riqueza e influencias. Desde la cocina nikkei y chifa de Perú hasta los cortes de carne argentinos y el picor de las salsas de México. La premisa del restaurante se basa en el family style, que propone pedir platos al centro para que todos los comensales puedan compartirlos y disfrutarlos.

Abierto exclusivamente para cenas, este espacio dominado por la madera y el cuero está abierto no solo a los huéspedes del resort sino también al público que desee conocer la propuesta culinaria de Sandoval. La carta de coctelería ha sido creada para maridar a la perfección con los sabores intensos y especiados de las creaciones del chef y la terraza –en las noches en las que el clima lo permite– resulta perfecta para disfrutar de la luz de la luna y las estrellas a orillas del Mar Caribe. Una cena perfecta merece un cierre perfecto.