Comer para viajar: la fusión inolvidable de Cayao, en Los Cabos

Creado por el chef Richard Sandoval, pionero de la gastronomía latina contemporánea, y comandado por Nazaev Zaragoza, Cayao fusiona la precisión japonesa con la intensidad de la cocina peruana para ofrecer una experiencia Nikkei sofisticada y sorprendente

Desde la llegada, el diseño seduce. La terraza se abre al mar de Cortés y las áreas interiores envuelven al comensal en una estética que equilibra lo zen y lo artesanal: madera que recuerda la laca japonesa, una fuente de piedra vertical que evoca templos, lámparas de terracota texturizada y textiles peruanos que impregnan cada rincón. La cocina abierta, con barra de sushi y exhibición de pescados del día, refuerza la sensación de espectáculo culinario.

Además del excelente menú de Cayao, el diseño del lugar y la imponente vista, lo hacen aún más especial. (Foto: Cortesía)

El menú es una travesía de sabores. Los ceviches y tiraditos marcan el inicio –el ceviche Cayao, que mezcla camarón, pulpo, callo de hacha y calamar con un toque de sriracha casera y espuma de cítricos merece una mención especial–, mientras que la fusión continúa con los makimono suviche rolls como aquel preparado con langosta, aguacate, mango, salsa macha y chalaquita. De la robata emergen platos memorables: pulpo a la parrilla con salsa miso y espuma de arroz, o el arroz con costilla con yakiniku de trufa.

La coctelería, igualmente audaz, combina pisco, té verde, chicha morada y maracuyá en preparaciones exclusivas, como el Japanese Pisco o el Chicha Sour, perfectos para maridar el viaje de sabores.

El menú de Cayao fue creado por el chef Richard Sandoval. (Foto: Cortesía)

Con opción de mesas al aire libre, cabinas íntimas o un comedor privado con vista al océano, en Cayao convergen gastronomía de autor, diseño impecable y una ubicación sin igual. Aquí, cenar es un rito de placer y sofisticación frente al Pacífico mexicano.