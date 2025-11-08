En el Corredor Dorado de Los Cabos, el Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas at Cabo del Sol presenta Cayao, un restaurante que redefine la alta cocina en la región.
Comer para viajar: la fusión inolvidable de Cayao, en Los Cabos
Creado por el chef Richard Sandoval, pionero de la gastronomía latina contemporánea, y comandado por Nazaev Zaragoza, Cayao fusiona la precisión japonesa con la intensidad de la cocina peruana para ofrecer una experiencia Nikkei sofisticada y sorprendente
Te recomendamos:
Desde la llegada, el diseño seduce. La terraza se abre al mar de Cortés y las áreas interiores envuelven al comensal en una estética que equilibra lo zen y lo artesanal: madera que recuerda la laca japonesa, una fuente de piedra vertical que evoca templos, lámparas de terracota texturizada y textiles peruanos que impregnan cada rincón. La cocina abierta, con barra de sushi y exhibición de pescados del día, refuerza la sensación de espectáculo culinario.
El menú es una travesía de sabores. Los ceviches y tiraditos marcan el inicio –el ceviche Cayao, que mezcla camarón, pulpo, callo de hacha y calamar con un toque de sriracha casera y espuma de cítricos merece una mención especial–, mientras que la fusión continúa con los makimono suviche rolls como aquel preparado con langosta, aguacate, mango, salsa macha y chalaquita. De la robata emergen platos memorables: pulpo a la parrilla con salsa miso y espuma de arroz, o el arroz con costilla con yakiniku de trufa.
Lee:
La coctelería, igualmente audaz, combina pisco, té verde, chicha morada y maracuyá en preparaciones exclusivas, como el Japanese Pisco o el Chicha Sour, perfectos para maridar el viaje de sabores.
Con opción de mesas al aire libre, cabinas íntimas o un comedor privado con vista al océano, en Cayao convergen gastronomía de autor, diseño impecable y una ubicación sin igual. Aquí, cenar es un rito de placer y sofisticación frente al Pacífico mexicano.