Cómo la antiquísima cultura del caviar conquista los paladares del mundo

Los tipos de caviar más reconocidos del mundo

La sobrepesca y las malas prácticas han conducido a las autoridades de países de todo el mundo a restringir la pesca del esturión salvaje. Como consecuencia, se ha producido el desarrollo de una sofisticada industria global de granjas y piscifactorías destinada a la producción de huevas de esturión.

BELUGA

Es uno de los caviares más famosos y extravagantes del mundo, ya que la hueva del esturión tarda unos 25 años en desarrollarse. Su producción se concentra en el Mar Caspio y sus huevas son negras, brillantes, grandes y firmes, ideales para ser disfrutadas solas o simplemente extendidas sobre un blini.

China e Italia son los principales productores de caviar en el mundo. (Foto: Shutterstock)

CAVIAR DE ESTURIÓN BLANCO

Concentrado en las costas del Pacífico norteamericano, desde Alaska a Baja California, gracias a las regulaciones y a un estricto control por parte de las autoridades el caviar de esturión blanco se ha convertido en uno de los más sostenibles del mundo. Destaca por sus notas mantequillosas, ideal para acompañarlo con salsas cremosas o mariscos.

CAVIAR DE BRESCIA

Elaborado con esturión blanco y siberiano cultivado en Lombardía, Italia, el caviar de Brescia es conocido por su producción sostenible y controlada. Ofrece huevas de tamaño medio a grande, de color gris a negro con sutiles notas marinas. Brescia se ha consolidado como uno de los centros mundiales del caviar.

Fuente: Precedence Research (Diseño: Life and Style)

CAVIAR DE ALMAS

El caviar más caro del mundo (unos 38,000 dólares estadounidenses por kilogramo) procede de la zona sur del Mar Caspio, en el lado iraní. Se produce a partir de huevas procedentes de esturiones de más de 70 años y cuenta con notas saladas y cremosas, con lo que se recomienda tomarlo solo. En persa, almas significa diamante, un homenaje a sus tonos blancos y brillantes.

SEVRUGA

Procedente del esturión sevruga del mar Caspio y del Mar Negro, sus huevas son las más pequeñas entre los caviares clásicos, con tonos grises y plateados. Su sabor es potente, muy salino y ligeramente picante, ideal para acompañar con mantequilla sin sal, cebollín y un vaso de vodka helado.

*Fuente: Precedence Research (Imagen: Life and Style)

CAVIAR DE SIBERIA

Es uno de los caviares más exóticos, ya que los esturiones son criados en los fríos lagos y costas siberianas. De tonos cafés, su textura es muy firme, y su sabor quizá el más dulce de los que pueden encontrarse en el mercado. El esturión siberiano está en la Lista Roja de animales de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

OSETRA

Conocido por sus equilibradas notas dulces y saladas, la producción del caviar osetra se concentra en el Mar Caspio, el Mar Negro y el Mar de Azov. Sus huevas son de tamaño medio, firmes y de color ámbar a marrón dorado. Es uno de los caviares más apreciados por su elegancia, versatilidad gastronómica y tradición histórica.