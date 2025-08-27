Pelagos FXD Chrono Yellow, el reloj de Tudor que homenajea al Tour de Francia

Cancellara, leyenda del ciclismo con un total de 29 días vestido de amarillo y ocho victorias de etapa, ahora lleva en su muñeca este símbolo de su legado y su determinación.

Características principales del reloj Pelagos FXD Chrono “Yellow” de Tudor. (Imagen: Life and Style)

Diseñado para resistir los rigores del ciclismo profesional, el mecanismo es protegido por una caja de 43 mm de compuesto de carbono con bisel fijo, correa de tejido técnico y un diseño ultraligero y robusto. La esfera negra mate incorpora detalles amarillos y una escala taquimétrica en espiral especialmente calibrada para medir las velocidades de los ciclistas, lo que lo convierte en un cronógrafo verdaderamente adaptado al pelotón.

En su interior late el Calibre de Manufactura MT5813, con certificación COSC, espiral de silicio, reserva de marcha de 70 horas y la fiabilidad que distingue a los movimientos desarrollados en colaboración con Breitling.

Cada reloj se ensambla en la manufactura Tudor de Le Locle, Suiza, siguiendo los más estrictos estándares de calidad.

El Pelagos FXD Chrono “Yellow” no es solo un instrumento de medición precisa, es también un manifiesto del espíritu Born to Dare, que une rendimiento, historia y carácter en cada kilómetro recorrido.

