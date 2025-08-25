Luminor Luna Rossa de Panerai: el reloj de colección limitada con ADN náutico

Con una producción limitada a únicamente 150 piezas, el PAM01654 combina una estética contemporánea con la ingeniería más avanzada. Su caja de titanio de 44 mm, ligera y resistente, presenta un acabado cepillado que refuerza su apariencia táctica. El bisel giratorio unidireccional de cerámica negra está totalmente recubierto con Super-LumiNova X1, asegurando visibilidad total incluso bajo el agua o en condiciones de poca luz.

. (Foto: Cortesía)

El corazón de este guardatiempo es el calibre automático P.9100, dotado de función flyback para reiniciar el cronógrafo al instante con tan solo presionar el pulsador.

Esta pieza garantiza una reserva de marcha de 72 horas, lo que la hace ideal para acompañarte sin interrupciones en cualquier travesía. Detalles en rojo, una correa bicolor con la franja distintiva “Luna Rossa” y otra adicional de caucho negro completan su perfil técnico y deportivo.

Diseñado para quienes buscan tanto rendimiento como diseño, este Luminor es una herramienta de navegación y estilo que rinde un homenaje al carácter indomable del mar con absoluta elegancia.