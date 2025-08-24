Relojería | Zenith DEFY Extreme Diver: Elegancia técnica bajo presión

Hoy, ese legado se reinventa con el DEFY Extreme Diver Shadow, una pieza de alto rendimiento que fusiona la herencia de la marca con un diseño moderno y audaz. Su caja de titanio microgranallado de 42.5 mm –ligera y resistente– presenta un acabado mate de estética discreta, rematada con un bisel giratorio unidireccional de cerámica negra relleno de Super-LumiNova, ideal para garantizar la visibilidad en condiciones de oscuridad extrema.

. (Imagen: Cortesía)

Diseñado para el buceo de saturación, el reloj incluye válvula de escape de helio, corona atornillada y resistencia al agua de hasta 600 metros. En una decisión poco común para esta categoría, Zenith incorpora un fondo de caja transparente que revela el movimiento El Primero 3620, automático y de alta frecuencia, con una reserva de marcha de 60 horas.

El DEFY Extreme Diver Shadow viene acompañado con un brazalete de titanio y dos correas intercambiables, incluida una hecha con redes recicladas de pesca, que refuerza el compromiso de la marca con la sustentabilidad.

En pocas palabras, estamos ante una obra de ingeniería de lujo pensada para quienes se atreven a ir más allá.