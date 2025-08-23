Relojería | Colección Hublot + Djokovic: poder y propósito

El resultado es una caja compuesta por un innovador material camuflado que fusiona fragmentos textiles, carbono negro, cuarzo y una resina epóxica de alta resistencia.

El reloj es sorprendentemente ligero –apenas 49.5 gramos con su correa más liviana– gracias a la inclusión de cristal Gorilla, aluminio anodizado en lugar de latón, y el movimiento cronógrafo Unico modificado para aligerar su peso en un 27%. Cada reloj se entrega con cuatro correas intercambiables, una caja de madera de roble trazable y una polo Lacoste firmada por Djokovic.

Los detalles como los tornillos curvos del bisel, el segundero con el logo del tenista y los acentos en amarillo evocan el mundo del tenis y la personalidad ganadora de uno de los nombres más respetados del deporte blanco.

Esta colaboración marca un nuevo capítulo en el que la ingeniería suiza, la sustentabilidad y el tenis se fusionan en una pieza verdaderamente única.