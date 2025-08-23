Relojería | Colección Hublot + Djokovic: poder y propósito

Hublot ha unido fuerzas con el tenista serbio Novak Djokovic para presentar una pieza de alta relojería tan audaz como el atleta que la ha inspirado. El Big Bang Unico Novak Djokovic es una edición limitada de 100 ejemplares que captura la fuerza, la mentalidad y la determinación del campeón, en un reloj creado con materiales reutilizados directamente de su temporada histórica en 2023: 25 raquetas HEAD y 32 polos Lacoste que el propio Djokovic usó en partidos claves.
Colección Hublot + Djokovic: poder y propósito
El resultado es una caja compuesta por un innovador material camuflado que fusiona fragmentos textiles, carbono negro, cuarzo y una resina epóxica de alta resistencia.
El reloj es sorprendentemente ligero –apenas 49.5 gramos con su correa más liviana– gracias a la inclusión de cristal Gorilla, aluminio anodizado en lugar de latón, y el movimiento cronógrafo Unico modificado para aligerar su peso en un 27%. Cada reloj se entrega con cuatro correas intercambiables, una caja de madera de roble trazable y una polo Lacoste firmada por Djokovic.
Los detalles como los tornillos curvos del bisel, el segundero con el logo del tenista y los acentos en amarillo evocan el mundo del tenis y la personalidad ganadora de uno de los nombres más respetados del deporte blanco.
Esta colaboración marca un nuevo capítulo en el que la ingeniería suiza, la sustentabilidad y el tenis se fusionan en una pieza verdaderamente única.