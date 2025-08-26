Multifort Skeleton Chronograph: el reloj de los amantes del automovilismo

El protagonista es el Calibre 60, ahora en versión esqueletizada. Este movimiento automático, con una reserva de marcha de hasta 60 horas, integra una espiral de volante Nivachron, resistente a campos magnéticos, impactos y variaciones térmicas. Su arquitectura es visible desde el reverso, gracias al cristal de zafiro que permite admirar la decoración circular graneada y la masa oscilante calada.

Características principales del nuevo reloj de Mido. (Imagen: Life and Style)

La esfera, con una estructura en forma de equis, revela los mecanismos internos con acabados satinados y puentes esqueletizados. Sus tres subesferas –60 segundos, 30 minutos y 12 horas– recuerdan el panel de instrumentos de un auto de carreras. El bisel interno con escala taquimétrica y manecillas con Super-LumiNova aseguran legibilidad y precisión en todo momento.

La caja de 43 mm de acero con recubrimiento PVD negro, combinada con una correa de caucho texturizado, completa una pieza pensada para quienes buscan un reloj de alto rendimiento que enaltece la sofisticación mecánica, el estilo y la actitud competitiva.