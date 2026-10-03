Game Changers 2026: Olivia Rodrigo

Su compromiso con la causa feminista no terminó ahí. Solo unos meses después de aquel histórico concierto en la campiña inglesa, Rodrigo, nacida en California como hija de madre de origen filipino y de padre estadounidense, anunció el nacimiento de Fund 4 Good, una fundación con la que luchará a favor de los derechos reproductivos de las mujeres estadounidenses.

Desde entonces, un porcentaje de los ingresos generados por sus giras va destinado a la causa. “Fund 4 Good trabaja para apoyar a todas las mujeres, niñas y personas que buscan libertad en materia de salud reproductiva. El fondo brindará apoyo directo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro que promueven la educación de las niñas, defienden los derechos reproductivos y previenen la violencia de género”, dijo la cantante el día de su presentación oficial ante los medios de comunicación.



Su última iniciativa es más artística. Comprometida con la igualdad salarial y de derechos laborales en la industria de la música, el pasado junio la cantante anunció la creación del Daisy Chain Fields Festival, un festival protagonizado solo por mujeres que se celebró el pasado 29 de agosto en Irvine, California, con la presencia de músicas como Karen O, Stevie Nicks, The Breeders, Garbage, Die Spitz, Chapell Roan y la propia Rodrigo.

“El festival rinde homenaje a las voces, el talento artístico y las aportaciones de las mujeres en el ámbito de la música, fomentando un entorno inclusivo en el que todas son bienvenidas”, declaró Rodrigo durante el anuncio oficial. “El festival pretende garantizar que las niñas y las jóvenes tengan acceso a información y apoyo que, de otro modo, quizá no sabrían cómo encontrar”, concluyó.

¿Por qué la elegimos? Militante feminista, Olivia Rodrigo anunció recientemente la creación del Daisy Chain Fields Festival, un festival de música protagonizado únicamente por mujeres que contó con la presencia de músicas como Chappell Roan, Katseye y Stevie Nicks, entre muchas otras.