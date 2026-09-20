En mayo de 2025, Josimar José Évora Dias Vozinha era el desconocido portero titular del Grupo Desportivo de Chaves, un modesto club del distrito de Vila Real, en el norte de Portugal, muy cerca de la frontera gallega. Su trayectoria anterior tampoco había sido espectacular. Desde su debut semiprofesional en 2007 en el Batuque de su natal Cabo Verde, Vozinha, nacido en 1986, fue moviéndose entre clubes de su archipiélago, con alguna escaramuza en el fútbol angoleño y también en Europa, sobre todo en Moldavia, Chipre y Portugal; siempre en clubes pequeños, nunca en la élite.
Game Changers 2026: Vozinha
En mayo de 2025, Josimar José Évora Dias Vozinha era el desconocido portero titular del Grupo Desportivo de Chaves, un modesto club del distrito de Vila Real, en el norte de Portugal, muy cerca de la frontera gallega. Su trayectoria anterior tampoco había sido espectacular. Desde su debut semiprofesional en 2007 en el Batuque de su natal Cabo Verde, Vozinha, nacido en 1986, fue moviéndose entre clubes de su archipiélago, con alguna escaramuza en el fútbol angoleño y también en Europa, sobre todo en Moldavia, Chipre y Portugal; siempre en clubes pequeños, nunca en la élite.
Todo cambió el pasado 15 de junio. Ese día, Cabo Verde debutaba en un Campeonato del Mundo de futbol contra la todopoderosa España, a la postre campeona del torneo. Y Vozinha hizo el partido de su vida. Y su Instagram explotó. Y se convirtió en un fenómeno mediático. Y su vida cambió para siempre. Luego llegaría un espectacular partido individual frente a Argentina, la que convertiría a este veterano portero caboverdiano en leyenda de los Mundiales, siguiendo una estela emprendida por Roger Milla y René Higuita en Italia 1990, Said Al-Owairan en 1994, Mustapha Hadji en 1998, o El Hadji Diouf en 2002.
Después de aquel histórico partido contra España, en el que Cabo Verde empató dejando su portería en blanco, Vozinha rompió a llorar. “Lloré porque crecí con mis abuelos y no pudieron estar aquí. Mi madre tampoco pudo venir por un problema con la visa y el dinero que teníamos que pagar. No pudimos hacerlo a tiempo”, dijo entonces a los medios de comunicación congregados en el estadio de Atlanta.
Flamante fichaje del Colo Colo de Chile, Vozinha estuvo a punto de dejar el futbol en marzo de 2025, después de que Cabo Verde fuera incapaz de clasificarse para la Copa Africana de Naciones. “Fue una época muy difícil”, declaró hace unas semanas a Goalkeeper.com. “Pensaba en dejar la selección nacional. Todos mis compañeros hablaron conmigo y me animaron a quedarme por el Mundial. Me quedé por eso, porque era mi sueño, el sueño de todos nosotros”, añadió.
Desde ese 15 de junio será imposible entender el Mundial de futbol sin la figura de Vozinha, un arquero único convertido en historia viva del torneo.
¿Por qué lo elegimos?
A sus 40 años y tras una carrera modesta en el futbol africano y portugués, Vozinha se convirtió en el jugador revelación del último Mundial gracias a sus actuaciones frente a España y Argentina. Hace unas semanas, fue presentado como el nuevo fichaje del Colo Colo chileno.