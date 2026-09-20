Game Changers 2026: Vozinha

Todo cambió el pasado 15 de junio. Ese día, Cabo Verde debutaba en un Campeonato del Mundo de futbol contra la todopoderosa España, a la postre campeona del torneo. Y Vozinha hizo el partido de su vida. Y su Instagram explotó. Y se convirtió en un fenómeno mediático. Y su vida cambió para siempre. Luego llegaría un espectacular partido individual frente a Argentina, la que convertiría a este veterano portero caboverdiano en leyenda de los Mundiales, siguiendo una estela emprendida por Roger Milla y René Higuita en Italia 1990, Said Al-Owairan en 1994, Mustapha Hadji en 1998, o El Hadji Diouf en 2002.

Después de aquel histórico partido contra España, en el que Cabo Verde empató dejando su portería en blanco, Vozinha rompió a llorar. “Lloré porque crecí con mis abuelos y no pudieron estar aquí. Mi madre tampoco pudo venir por un problema con la visa y el dinero que teníamos que pagar. No pudimos hacerlo a tiempo”, dijo entonces a los medios de comunicación congregados en el estadio de Atlanta.

