Game Changers 2026: David Pablos

Mi única certeza al aventarme en este proyecto era que no podía ser tibio a la hora de explorar el deseo masculino; quería hacerlo sin tapujos David Pablos

“Mi única certeza al aventarme en este proyecto era que no podía ser tibio a la hora de explorar el deseo masculino; quería hacerlo sin tapujos”, dijo el propio Pablos nada más recibir el galardón sobre un filme que bucea en el homoerotismo a través de la soledad, la violencia, el tabú de la diversidad sexual, el conservadurismo de la sociedad y la vida nómada de los camioneros que transitan el país. El compromiso social del galardonado director de cine mexicano, sin embargo, siempre ha estado presente en su carrera y en su visión como creador.

En 2015, Pablos, que comenzó en el cine con el cortometraje La canción de los niños muertos (2008), ya sorprendió a la crítica, y al sistema político mexicano, con Las elegidas, una historia sobre prostitución y trata de personas ambientada en Tijuana y basada en un texto del escritor y ensayista Jorge Volpi; y en 2020 estrenó El baile de los 41, ganadora de cuatro premios Ariel.

En esa película, Pablos repasa una redada policial en una fiesta de homosexuales en tiempos del presidente Porfirio Díaz, una temática que nunca le ha costado abordar. “Tenía clarísimo, desde la realización, que aquí sí quería hacer una película muy desinhibida. Una película que, si va a hablar de la sexualidad de estos espacios, tiene que ser sin tapujos. Tiene que ser de manera contundente y mostrarse con esa voracidad”, declaraba Pablos recientemente al diario El País.



Para el rodaje de En el camino, el cineasta, que aún tiene pendiente la adaptación a la pantalla grande de la novela Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, suspendida indefinidamente a pesar de contar con el visto bueno de los herederos del escritor chileno, realizó un disciplinado proceso creativo.

Por supuesto que se alimentó de artículos y publicaciones locales e internacionales, pero fueron un libro, Los hijos del camino (2017), y un documental, Nómadas de la 57 (2023), los que marcaron el punto de partida. Luego llegó su visita a las llamadas cachimbas, los hostales y pequeños locales que sirven de refugio de los camioneros en las carreteras norteñas. Fue allí donde En el camino se convirtió en una realidad.

¿Por qué lo elegimos? A través del cine, David Pablos ha sido capaz de exponer realidades sociales que apenas tienen espacio en los medios de comunicación de masas. En el último Festival de Cine de Venecia obtuvo el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el León Queer con En el camino, rodada en Ciudad Juárez.