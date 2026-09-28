La última Copa del Mundo fue la de los récords locales. México se convirtió en el único país anfitrión de tres mundiales (privilegio que el país comparte con el Estadio Azteca), el Tri se clasificó por primera vez para un quinto partido, Guillermo Ochoa participó en su sexta copa y Gilberto Mora, un joven nacido en Tuxtla Gutiérrez y radicado en Tijuana, se convirtió en el jugador más joven en debutar en un Mundial desde que lo hiciera Pelé en 1958. Ocurrió, además, en el Azteca, el gran templo del futbol mundial, durante la victoria de México sobre Chequia (3-0). "Me recuerda a Pablo Aimar. No se le puede ubicar claramente en una posición específica; no puedes decir que sea enganche, extremo o media punta. Se mueve libremente por todo el campo de juego y resulta productivo donde se mueva", decía de él Sebastián El Loco Abreu, su técnico en Xolos de Tijuana, unas semanas antes del campeonato del Mundo. Y acertó.
Game Changers 2026: Gilberto Mora
La última Copa del Mundo fue la de los récords locales. México se convirtió en el único país anfitrión de tres mundiales (privilegio que el país comparte con el Estadio Azteca), el Tri se clasificó por primera vez para un quinto partido, Guillermo Ochoa participó en su sexta copa y Gilberto Mora, un joven nacido en Tuxtla Gutiérrez y radicado en Tijuana, se convirtió en el jugador más joven en debutar en un Mundial desde que lo hiciera Pelé en 1958. Ocurrió, además, en el Azteca, el gran templo del futbol mundial, durante la victoria de México sobre Chequia (3-0). "Me recuerda a Pablo Aimar. No se le puede ubicar claramente en una posición específica; no puedes decir que sea enganche, extremo o media punta. Se mueve libremente por todo el campo de juego y resulta productivo donde se mueva", decía de él Sebastián El Loco Abreu, su técnico en Xolos de Tijuana, unas semanas antes del campeonato del Mundo. Y acertó.
En un futbol cada vez más físico, marcado por el academicismo y por la limitación de la creatividad personal en favor del pragmatismo y la funcionalidad, la aparición de Mora representa un movimiento, en cierta medida, contracultural que confirmó durante esos 20 minutos que disputó en los dieciseisavos de final frente a Ecuador, uno de los partidos más importantes en la historia del Tri. Allí, otra vez en el Azteca, ante los ojos del mundo, Mora se desparramó sobre el pasto como si el escenario fuera una cancha junto a ese Pacífico que le vio crecer. "Con 17 años jugó como si tuviera 30. Nunca se escondió, siempre pidió el balón y tomó decisiones de jugador grande. Ese chico tiene algo diferente", dijo de él Zlatan Ibrahimovic tras su desempeño, quizá el mejor de todos los que aquel día pisaron el Azteca.
Su irrupción, pues, no pasó desapercibida para la industria futbolística, cada vez más pendiente del talento joven (y no tan caro). Paris Saint Germain, Arsenal, Manchester United y Benfica, entre otros grandes clubes europeos, han mostrado interés por Mora, quien por el momento vestirá esta temporada el número 10 de los Xolos tras su renovación. Transfermarket, la biblia del futbol capitalista, tasa su valor de mercado en unos conservadores 25 millones de euros. Solo un ejemplo: hace un año, el Real Madrid pagó 65 millones por el argentino Franco Mastantuono.
¿Por qué lo elegimos?
Con 17 años y 259 días, el mexicano Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en debutar en una Copa del Mundo de futbol desde la aparición de Pelé en 1958. Formado en los Xolos de Tijuana, Mora está considerado como uno de los grandes talentos de su generación.