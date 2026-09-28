Game Changers 2026: Gilberto Mora

Su irrupción, pues, no pasó desapercibida para la industria futbolística, cada vez más pendiente del talento joven (y no tan caro). Paris Saint Germain, Arsenal, Manchester United y Benfica, entre otros grandes clubes europeos, han mostrado interés por Mora, quien por el momento vestirá esta temporada el número 10 de los Xolos tras su renovación. Transfermarket, la biblia del futbol capitalista, tasa su valor de mercado en unos conservadores 25 millones de euros. Solo un ejemplo: hace un año, el Real Madrid pagó 65 millones por el argentino Franco Mastantuono.

¿Por qué lo elegimos?

Con 17 años y 259 días, el mexicano Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en debutar en una Copa del Mundo de futbol desde la aparición de Pelé en 1958. Formado en los Xolos de Tijuana, Mora está considerado como uno de los grandes talentos de su generación.

