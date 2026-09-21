Game Changers 2026: El Malilla

Conocido también como “Tu maleante bb”, El Malilla destaca por su sencillez, estilo auténtico, su manera de comunicar a sus fans su verdadero yo y mostrar sin tapujos el entorno donde creció. Su música tiene calle, pero también tiene el poder de conectar con una generación que ya no hace distinción de géneros y que le da la bienvenida a todos los ritmos simplemente para ser disfrutados.

De hecho, más que incorporarse a una escena que existe desde hace muchos años -y que incluye a leyendas como Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel-, Fernando ha contribuido a darle identidad a través de La Esquina INC, un proyecto que fundó para impulsar y apoyar talentos emergentes de bajos recursos que buscan cumplir su propio sueño de tener un nombre en la industria.



Su crecimiento ha sido acelerado: cuenta con más de 100 millones de reproducciones, ha colaborado con artistas destacados como J Alvarez, Jowell y Randy, Big Metra y Danna, por mencionar a algunos, y ha pisado escenarios de talla internacional como Coachella y Lollapalooza.

Pero su ambición va más allá de la música y se ha expandido a otros territorios de negocio. Tal es el caso de Los Pacientes, una taquería en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, de la cual es socio, o sus planes de abrir una florería, con lo cual demuestra que no existen límites para llegar a la cima del éxito.

¿Por qué lo elegimos? Pocos artistas han crecido a la velocidad de El Malilla. En poco tiempo, se convirtió en un referente del reggaetón mexicano y su éxito no se construyó a pesar de sus raíces, sino a partir de ellas. Su historia demuestra que no importa de dónde vienes si tienes claro hasta dónde quieres llegar.