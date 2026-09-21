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Música

Game Changers 2026: El Malilla

Como cada año, reconocemos a aquellas personalidades que, a través de su trabajo y su vocación, tratan de cambiar el signo de los tiempos. Esta vez es el turno de El Malilla, ejemplo de talento que impulsa el cambio.
lun 21 septiembre 2026 05:55 AM
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Quién es El Malilla
El Malilla. (Aurore Marechal/Getty Images)

El reggaetón mexicano parecía estar estancado con los mismos artistas de renombre y sus éxitos que permanecían en las populares listas musicales. De repente, el catálogo de la industria comenzó a extenderse y las oportunidades para las nuevas generaciones de artistas urbanos llegaron incluso al Valle de Chalco, Estado de México.

Allí nació Fernando Hernández Flores, conocido internacionalmente como El Malilla, quien a sus 27 años ya tiene un rostro, un acento en el género y una carrera forjada. Su éxito no fue un golpe de suerte, sino una prueba de constancia por perseguir sus sueños hasta cumplirlos. Su gusto por la música comenzó en el barrio, en casa; vivía en una vecindad y la mezcla de gustos musicales de sus vecinos -que incluían géneros como salsa, rock y cumbias- le despertó la curiosidad en la industria e incursionó en ella a los 15 años.

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Conocido también como “Tu maleante bb”, El Malilla destaca por su sencillez, estilo auténtico, su manera de comunicar a sus fans su verdadero yo y mostrar sin tapujos el entorno donde creció. Su música tiene calle, pero también tiene el poder de conectar con una generación que ya no hace distinción de géneros y que le da la bienvenida a todos los ritmos simplemente para ser disfrutados.

De hecho, más que incorporarse a una escena que existe desde hace muchos años -y que incluye a leyendas como Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel-, Fernando ha contribuido a darle identidad a través de La Esquina INC, un proyecto que fundó para impulsar y apoyar talentos emergentes de bajos recursos que buscan cumplir su propio sueño de tener un nombre en la industria.

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Su crecimiento ha sido acelerado: cuenta con más de 100 millones de reproducciones, ha colaborado con artistas destacados como J Alvarez, Jowell y Randy, Big Metra y Danna, por mencionar a algunos, y ha pisado escenarios de talla internacional como Coachella y Lollapalooza.

Pero su ambición va más allá de la música y se ha expandido a otros territorios de negocio. Tal es el caso de Los Pacientes, una taquería en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, de la cual es socio, o sus planes de abrir una florería, con lo cual demuestra que no existen límites para llegar a la cima del éxito.

¿Por qué lo elegimos? Pocos artistas han crecido a la velocidad de El Malilla. En poco tiempo, se convirtió en un referente del reggaetón mexicano y su éxito no se construyó a pesar de sus raíces, sino a partir de ellas. Su historia demuestra que no importa de dónde vienes si tienes claro hasta dónde quieres llegar.

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