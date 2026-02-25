Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

Shakira, única latina nominada al Rock & Roll Hall of Fame 2026

Shakira suma un nuevo hito: es la única artista latinoamericana nominada al Rock & Roll Hall of Fame 2026.
mié 25 febrero 2026 07:09 PM
Shakira nominada al Rock & Roll Hall of Fame 2026.
Shakira es la única artista latinoamericana nominada al Rock & Roll Hall of Fame 2026. (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

La cantante colombiana Shakira vuelve a hacer historia: es la única artista latina nominada para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 en una lista en la que también figuran Oasis, Mariah Carey y Phill Collins, entre otros.

Shakira, quien saltó a la fama en 1995 con el álbum Pies descalzos, es la única latina en la lista de candidatos de la edición 2026

Publicidad

¿Qué se requiere para ser nominada al Rock & Roll Hall of Fame?

Las reglas son claras: para ser candidata a ingresar en el Salón de la Fama del Rock & Roll, la artista o banda en cuestión debe tener una carrera de al menos 25 años desde el lanzamiento de su primera grabación y, por supuesto, Shakira supera con creces esa normativa.

Te recomendamos:

67th Annual GRAMMY Awards - Show
Música

Shakira ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

El primer disco que Shakira lanzó fue en 1991 titulado Magia, cuando tenía 14 años; le siguió Peligro, en 1993. Ambos discos circularon en Colombia, su país de origen, y el tercero Pies Descalzos, de 1995, la lanzó a la fama en América Latina y desde entonces no ha parado.

Los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

El presidente de la organización, John Sykes, aseguró que la lista de nominados “reconoce las caras y los sonidos en constante evolución del rock & roll y su continuo impacto en la cultura juvenil”.

Mira:

shakira rompe records conciertos cdmx
Música

No llora y vaya que factura: los récords que Shakira rompió en CDMX

Los nominados pueden ser incluidos en las categorías Influencia musical, Excelencia musical y Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes y en 2026 hay 17 candidatos.

La lista completa de nominados es:

  1. Shakira (nominada por primera vez)
  2. Mariah Carey
  3. The Black Crowes
  4. Melissa Etheridge
  5. Lauryn Hill
  6. Billy Idol
  7. Iron Maiden
  8. Oasis
  9. New Edition
  10. P!NK
  11. Phil Collins
  12. Jeff Buckley
  13. INXS
  14. Joy Division/New Order
  15. Sade
  16. Luther Vandross
  17. Wu-Tang Clan

Ya se puede votar por el favorito en el sitio oficial del Hall of Fame y el resultado final se dará a conocer en abril.

Publicidad

Tags

Shakira

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad