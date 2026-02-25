¿Qué se requiere para ser nominada al Rock & Roll Hall of Fame?

Las reglas son claras: para ser candidata a ingresar en el Salón de la Fama del Rock & Roll, la artista o banda en cuestión debe tener una carrera de al menos 25 años desde el lanzamiento de su primera grabación y, por supuesto, Shakira supera con creces esa normativa.

El primer disco que Shakira lanzó fue en 1991 titulado Magia, cuando tenía 14 años; le siguió Peligro, en 1993. Ambos discos circularon en Colombia, su país de origen, y el tercero Pies Descalzos, de 1995, la lanzó a la fama en América Latina y desde entonces no ha parado.

Los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

El presidente de la organización, John Sykes, aseguró que la lista de nominados “reconoce las caras y los sonidos en constante evolución del rock & roll y su continuo impacto en la cultura juvenil”.

Los nominados pueden ser incluidos en las categorías Influencia musical, Excelencia musical y Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes y en 2026 hay 17 candidatos.

La lista completa de nominados es:

Shakira (nominada por primera vez) Mariah Carey The Black Crowes Melissa Etheridge Lauryn Hill Billy Idol Iron Maiden Oasis New Edition P!NK Phil Collins Jeff Buckley INXS Joy Division/New Order Sade Luther Vandross Wu-Tang Clan