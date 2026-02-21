Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

Adiós al 'Malo del Bronx': muere Willie Colón a los 75 años

El músico, un icono de la salsa, murió este sábado, confirmó su familia en redes sociales.
sáb 21 febrero 2026 12:31 PM
Grand Slam Party Latino - Performance
Willie Colón murió a los 75 años, informó su familia. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images)

El gigante de la salsa, Willie Colón, murió a los 75 años después de una larga enfermedad. Su familia informó que el músico falleció en paz y rodeado de las personas que lo amaban, y pidió privacidad durante su periodo de duelo.

Publicidad

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", dice el comunicado publicado en su página oficial de Facebook .

Te puede interesar:

Cómo la cultura pop de los 80 sigue marcando las tendencias de hoy
Música

Cómo la cultura pop de los 80 sigue marcando las tendencias de hoy

El legendario compositor y trombonista tuvo una larga y prolífica carrera musical. Conocido como El Malo del Bronx, grabó su primer álbum, El Malo, a los 16 años junto con Héctor Lavoe como parte de la orquesta. Juntos fueron piezas clave en el desarrollo de la salsa a nivel internacional.

Mira:

(Obligatorio)
Música

México está hot: lo que los conciertos de Bad Bunny, Dua Lipa y Shakira dicen del país

A lo largo de su carrera colaboró con otras estrellas del género, como el músico Rubén Blades y la cantante Celia Cruz, y varias de sus canciones son himnos de la salsa, como "Talento de televisión", "Idilio" y "Oh, qué será".

De padres puertorriqueños, Willie Colón nació en el Bronx en abril de 1950 y en los últimos años se había convertido en un acérrimo simpatizante y defensor de las políticas del republicano Donald Trump.

Recomendamos:

bad-bunny-grammy-2026-discurso-politico.jpg.jpg
Música

La música vs ICE: Unos Grammys 2026 sin miedo a hablar de política

Comenzó a tocar la trompeta a los 11 años, pero cambió al trombón a los 14 y para los 15 firmó con Fania Records para grabar su primer disco; fue en ese momento que conoció a Héctor Lavoe con quien formó una de las duplas más icónicas de la música latinoamericana en la historia.

Algunas de las canciones más icónicas de Willie Colón son:

  • — "La Murga"
  • — "Calle Luna, calle Sol"
  • — "El gran varón"
  • — "Juanito Alimaña"
  • — "Pedro Navaja"
  • — "Talento de televisión"
  • — "Aires de Navidad"

Lee:

imagen art collage de un reproductor de discos viniles reproduciendo música
Música

Regalar un vinilo ya no es nostalgia: es el nuevo lujo cultural

En total, Willie Colón grabó 32 años a lo largo de su vida, de estos, logró nueve Discos de Oro y cinco de Platino, además de ocho nominaciones a los Premos Grammy.

Publicidad

Tags

Salsa

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad