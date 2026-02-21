Adiós al 'Malo del Bronx': muere Willie Colón a los 75 años

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", dice el comunicado publicado en su página oficial de Facebook .

El legendario compositor y trombonista tuvo una larga y prolífica carrera musical. Conocido como El Malo del Bronx, grabó su primer álbum, El Malo, a los 16 años junto con Héctor Lavoe como parte de la orquesta. Juntos fueron piezas clave en el desarrollo de la salsa a nivel internacional.

A lo largo de su carrera colaboró con otras estrellas del género, como el músico Rubén Blades y la cantante Celia Cruz, y varias de sus canciones son himnos de la salsa, como "Talento de televisión", "Idilio" y "Oh, qué será".

De padres puertorriqueños, Willie Colón nació en el Bronx en abril de 1950 y en los últimos años se había convertido en un acérrimo simpatizante y defensor de las políticas del republicano Donald Trump.

Comenzó a tocar la trompeta a los 11 años, pero cambió al trombón a los 14 y para los 15 firmó con Fania Records para grabar su primer disco; fue en ese momento que conoció a Héctor Lavoe con quien formó una de las duplas más icónicas de la música latinoamericana en la historia.

Algunas de las canciones más icónicas de Willie Colón son:

— "La Murga"

— "Calle Luna, calle Sol"

— "El gran varón"

— "Juanito Alimaña"

— "Pedro Navaja"

— "Talento de televisión"

— "Aires de Navidad"

En total, Willie Colón grabó 32 años a lo largo de su vida, de estos, logró nueve Discos de Oro y cinco de Platino, además de ocho nominaciones a los Premos Grammy.