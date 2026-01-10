Parece que Bad Bunny no se portó tan bonito con Tainaly Serrano Rivera. La mujer presentó una demanda millonaria en contra del cantante puertorriqueño por presuntamente usar su voz sin consentimiento en dos canciones.
La demanda millonaria a Bad Bunny por usar la voz de una mujer sin autorización
Serrano Rivera presentó la demanda el lunes 5 de enero en Puerto Rico y se exigen 16 millones de dólares por daños y perjuicios, según informó Billboard.
Tainaly asegura que la voz que se escucha en la canción “Sólo de mí”, en el álbum debut de Bad Bunny X 100pre, así como en el tema “EoO” de su último disco DeBí TiRAR MáS FOToS , es suya y no se le informó que sería utilizada con fines comerciales.
El audio en cuestión es Serrano Rivera diciendo: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”, y la mujer asegura que Roberto Rosado Torres -mejor conocido como La Paciencia-, quien es socio productor de Bad Bunny, le pidió que grabara ese audio en 2018, cuando estudiaban juntos en la universidad.
“Al momento de la solicitud no se le explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, dice la demanda.
No se discutió ningún tipo de compensación. No se firmó ningún contrato o acuerdo, ni licencia ni autorización alguna.
La demanda presentada en Puerto Rico es por Violación de la ley de derecho a la imagen y la mujer exige 16 millones de dólares en daños y perjuicios a Benito Antonio Martínez Ocasio, Roberto Rosado y Rimas Entertainment, sello discográfico de Bad Bunny. Además, se asegura que el cantante y sus colaboradores utilizaron de manera indebida la voz de Serrano Rivera para los lanzamientos comerciales de “Sólo de mí” y “EoO” y para las presentaciones en vivo del Conejo Malo en su residencia en San Juan.
Como informa Billboard , esta no es la primera vez que Bad Bunny enfrenta una demanda similar. En 2023, el mismo equipo de abogados que representa a Tainaly Serrano presentó otra demanda por utilizar sin consentimiento la voz de su exnovia en las canciones “Pa’ti” y “Dos mil 16”.