Serrano Rivera presentó la demanda el lunes 5 de enero en Puerto Rico y se exigen 16 millones de dólares por daños y perjuicios, según informó Billboard.

Tainaly asegura que la voz que se escucha en la canción “Sólo de mí”, en el álbum debut de Bad Bunny X 100pre, así como en el tema “EoO” de su último disco DeBí TiRAR MáS FOToS , es suya y no se le informó que sería utilizada con fines comerciales.

El audio en cuestión es Serrano Rivera diciendo: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”, y la mujer asegura que Roberto Rosado Torres -mejor conocido como La Paciencia-, quien es socio productor de Bad Bunny, le pidió que grabara ese audio en 2018, cuando estudiaban juntos en la universidad.

“Al momento de la solicitud no se le explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, dice la demanda.

No se discutió ningún tipo de compensación. No se firmó ningún contrato o acuerdo, ni licencia ni autorización alguna. Demanda de Tainaly Serrano Rivera a Bad Bunny

La demanda presentada en Puerto Rico es por Violación de la ley de derecho a la imagen y la mujer exige 16 millones de dólares en daños y perjuicios a Benito Antonio Martínez Ocasio, Roberto Rosado y Rimas Entertainment, sello discográfico de Bad Bunny. Además, se asegura que el cantante y sus colaboradores utilizaron de manera indebida la voz de Serrano Rivera para los lanzamientos comerciales de “Sólo de mí” y “EoO” y para las presentaciones en vivo del Conejo Malo en su residencia en San Juan.