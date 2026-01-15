Después de un (merecido) descanso, Harry Styles anuncia el lanzamiento de nuevo álbum

Después de una intensísima gira de casi tres años, Harry Styles desapareció del ojo público por un rato y lo veíamos corriendo maratones o visitando el Vaticano, pero ahora decidió sorprender con un anuncio: su cuarto álbum de estudio tendrá un lanzamiento mundial en próximos meses.
Después de una intensísima gira de casi tres años, Harry Styles desapareció del ojo público por un rato y lo veíamos corriendo maratones o visitando el Vaticano, pero ahora decidió sorprender con un anuncio: su cuarto álbum de estudio tendrá un lanzamiento mundial en próximos meses.
El cantante británico publicó en sus redes sociales la portada del nuevo disco que se llamará Kiss all the time. Disco, occasionally y que tiene una foto de él, parado debajo de una bola de disco y usando lentes.
Fecha de lanzamiento del nuevo disco de Harry Styles
El nuevo álbum de Harry Styles saldrá a nivel mundial el próximo viernes 6 de marzo de 2026 y desde ya está disponible su tienda en línea para preordenar la edición física del disco.
Además del vinilo, el artista lanzará CD y cassette, además de una caja que contiene una edición limitada de una cámara fotográfica.
¿Cuántas canciones tiene?
En un comunicado de prensa, el equipo de Harry Styles informó que el álbum tendrá 12 canciones y es producido por Kid Harpoon, con quien ha colaborado en todos sus álbumes y quien fue productor ejecutivo en Fine Line (2019) y Harry’s House (2022).
Sin embargo, aún no se revela el nombre de cada track, aunque ha habido algunas pistas en todo el mundo, incluidas las calles de México.
¿Por qué hay rumores de una visita de Harry Styles a México?
Primero hay que aclararlo: son rumores y no hay ningún sustento de que así sea en el corto plazo. Sin embargo, desde hace algunos días apareció cerca del Ángel de la Independencia un anuncio espectacular con la frase “We belong together” y “Nos vemos pronto”.
Sin embargo, este mensaje fue parte de una campaña internacional que incluyó el mismo tipo de carteles en ciudades icónicas como Londres, Roma, Sao Paulo.
La última vez que Harry Styles visitó México fue durante los dos conciertos que ofreció en el Foro Sol en noviembre de 2022, como parte de su gira Love On Tour.
Qué discos tiene Harry Styles
Hasta el momento, el cantante británico que inició su carrera musical como parte de la boy band One Direction, tiene tres álbumes de estudio, por lo que el nuevo lanzamiento será el cuarto.
- - Harry Styles (2017): la canción más exitosa de este álbum es “Sign of the Times”
- - Fine Line (2019): de este disco se desprenden “Adore You”, “Golden” y “Treat People with Kindness”
- - Harry’s House (2022): con singles exitosos en todo el mundo, como “As it was” o “Late night Talking”.
El nuevo disco de Harry Styles se llamará Kiss all the time. Disco, occasionally y se lanzará el 6 de marzo.