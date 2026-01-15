Después de un (merecido) descanso, Harry Styles anuncia el lanzamiento de nuevo álbum

Después de una intensísima gira de casi tres años, Harry Styles desapareció del ojo público por un rato y lo veíamos corriendo maratones o visitando el Vaticano, pero ahora decidió sorprender con un anuncio: su cuarto álbum de estudio tendrá un lanzamiento mundial en próximos meses.

El cantante británico publicó en sus redes sociales la portada del nuevo disco que se llamará Kiss all the time. Disco, occasionally y que tiene una foto de él, parado debajo de una bola de disco y usando lentes.

Fecha de lanzamiento del nuevo disco de Harry Styles

El nuevo álbum de Harry Styles saldrá a nivel mundial el próximo viernes 6 de marzo de 2026 y desde ya está disponible su tienda en línea para preordenar la edición física del disco.

Además del vinilo, el artista lanzará CD y cassette, además de una caja que contiene una edición limitada de una cámara fotográfica.

Esta es la portada del álbum: