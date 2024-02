Estilo ante todo: los mejores looks de Harry Styles en alfombra roja

Hoy, que el cantante de “As It Was” y “Sign of the times” cumple 30 años, es la oportunidad perfecta para repasar algunos de sus momentos más icónicos en la alfombra roja.

Por supuesto, el estilo icónico de Harry Styles tiene también el nombre de una de las casas de moda más importantes del mundo: Gucci.

Desde 2017, cuando el cantante lanzó su primer álbum, la firma ha sido la responsable de los looks de impacto que tienen una inspiración setentera con toques modernos.

Algo que debemos destacar es que Harry y el exdirector creativo de Gucci, Alessandro Michele -quien dejó la firma a finales de 2022- hacían la dupla perfecta. Y desde que Sabato de Sarno tomó el control de la casa de moda, el styling del cantante ha cambiado.

Los mejores looks de alfombra roja de Harry Styles

Uno de nuestros favoritos es este conjunto verde que usó en la premiere de My Policeman, en el Festival de Cine de Toronto.

En septiembre de 2022, el cantante asistió a la premiere de My Policeman. (Foto: Getty Images)

Uno de sus primeros looks que sorprendieron fue el de la alfombra roja de los Brits Awards 2020, cuando usó este traje marrón con chaleco de punto y collar de perlas.

En 2020 Harry sorprendió con este conjunto que incluye un collar de perlas. (Foto: Getty Images)

Por supuesto, una de los momentos en el que el mundo entero aceptó que Harry Styles es un ícono de moda fue durante la gira de estreno de la película Don't Worry Darling.

Por ejemplo, en el Festival de Cine de Venecia, en septiembre de 2022, usó este impactante traje azul marino con hombreras y camisa de solapa grande.