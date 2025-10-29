Publicidad

Música

Sólo Spielberg podía sacar al compositor John Williams del retiro… y lo logró

El exitoso compositor de bandas sonoras como ‘Tiburón’ y ‘ Jurassic Park’ estuvo retirado menos de dos años.
mié 29 octubre 2025 03:17 PM
Foto de John Williams y Steven Spielberg caminando juntos y abrazados durante una alfombra roja en Hollywood.
John Williams regresará de su retiro para componer la música de la nueva película de Steven Spielberg. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

A las mentes brillantes les es imposible no crear toda su vida y para muestra un botón: John Williams decidió salir de su retiro, de poco menos de dos años, para reunirse nuevamente con Steven Spielberg, su gran cómplice de creaciones históricas en el cine y la música.

Desde que se reunieron por primera vez en la película de 1974 The Sugarland Express, el director de cine y el compositor nos han entregado momentos del cine tan icónicos que, con apenas un par de compases, podemos recordar las escenas de ciertas producciones. Así de fuerte es esta dupla.

John Williams deja el retiro para trabajar una vez más con Steven Spielberg

En 2023, John Williams –hoy de 93 años– anunció su jubilación pues deseaba dedicarse a su vida privada. Pero ese retiro no duró ni dos años completos: el compositor volvió del retiro para componer la banda sonora de la próxima película de Steven Spielberg que, encima de todo, se antoja épica pues tratará de OVNIs.

La noticia la reveló Damien Woetzel, presidente de Julliard, la prestigiosa escuela de música neoyorquina, durante una celebración dedicada al propio Williams , quien fue alumno de la academia.

Durante el evento, realizado a inicios de esta semana, Woetzel informó que John Williams se encuentra en Los Ángeles “haciendo lo que mejor se le da”: escribiendo una banda sonora para Steven Spielberg que será la colaboración número 30 en su historia conjunta en el cine.

La última vez que trabajaron juntos fue, justamente, para The Fabelmans, que le valió su nominación número 52 a los Premios de la Academia.

De la próxima película de Spielberg únicamente se sabe que será de ciencia ficción con una temática de extraterrestres, protagonizada por Josh O’Connor y Emily Blunt, y podría llamarse Disclosure o The Dish.

Así que… ¿estás listo para la próxima (y tal vez última) colaboración entre John Williams y Steven Spielberg?

