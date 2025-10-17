El violín de 300 años valorado en 16 mdd que protagoniza un concierto en Bélgica

Precisamente hoy el músico armenio Sergey Khachatryan se unirá a la Ópera Nacional de Bélgica para ofrecer un concierto en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas en el que el gran protagonista es un violín Stradivarius de 300 años de antigüedad y valorado en alrededor de 16 millones de dólares.

Este violín es famoso por su extraordinaria gama tonal y tiene una gran importancia histórica pues fue fabricado en 1724 por el propio Antonio Stradivari en Cremona, su ciudad natal en Italia, recientemente adquirido por un benefactor de Stretton Society, una organización filantrópica que presta instrumentos musicales excepcionales.

Hay una foto muy bonita con Maxim Vengerov, Sting y Elton John junto al instrumento. Stephan Jansen, cofundador de la Stretton Society

Precisamente al armenio Sergey Khachatryan se le confió este violín por los próximos 10 años.

“Es una enorme alegría poder crear esa relación entre el instrumento y yo como artista (...) un instrumento tan increíble, con un sonido y una complejidad tan bellos”, dijo el músico armenio quien interpretará el Concierto para violín de Brahms, de gran exigencia táctica, en el concierto de Bruselas. "La música de Brahms es un reflejo de la belleza, tanto de la naturaleza como de los sentimientos humanos. Si tienes un violín tan increíble, puedes mostrarlo".

Sergey Khachatryan interpretará el Concierto para violín de Brahms con un Stradivarius de 300 años de antigüedad. (Foto: Yves Herman/Reuters)

Conocido como "Kiesewetter" -en honor al violinista alemán del siglo XIX Christoph Gottfried Kiesewetter-, el violín ha sido tocado por destacados violinistas, entre ellos Augustin Hadelich y Maxim Vengerov, que lo usó en la ceremonia de entrega de los premios Grammy en 1996.

El instrumento es uno de los más cotizados de los cientos de violines de Stradivari que aún quedan y pueden venderse por millones de dólares. Son los del “Periodo Dorado” de Stradivari, entre 1700 y 1720, los más codiciados en el mundo.

Con información de Reuters