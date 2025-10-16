Un cuadro de Picasso desaparece durante su traslado desde Madrid para una expo

De acuerdo con un diario de Granada, la obra "Naturaleza muerta con guitarra", un óleo sobre lienzo valorado en 600 mil euros, debía exhibirse desde la semana pasada en la muestra Bodegón, de la Fundación Caja Granada.

La Policía Nacional confirmó que existe una investigación en curso sobre la desaparición de la obra, sin embargo no ofrecieron detalles porque el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Todas las piezas incluidas en la exposición proceden de colecciones privadas, según la entidad organizadora.

El alto valor de las obras de Picasso (dos de sus cuadros superaron los 140 mdd en subastas en los recientes años), las han convertido en objetos de deseo de los ladrones.

Uno de los robos más sonados en la historia del arte ocurrió en 1976, cuando más de un centenar de obras de Picasso fueron sustituidas del Palacio de los Papas, en Aviñón, aunque finalmente todos fueron recuperados.

Con información de AFP