“Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de acompañarlo con palabras y pensamientos de amor y paz mientras partía de este mundo”, escribió su familia. “El impacto de su partida es inconmensurable. Su memoria y legado vivirán por siempre”.

De acuerdo con TMZ, el músico llevaba varios días en estado crítico y dependía de un respirador artificial. Ante la falta de avances en su recuperación, su familia optó por retirarle el soporte vital. Desde finales de septiembre, su estado de salud había generado alarma: primero pospuso algunos conciertos por indicación médica y poco después canceló por completo su gira de 2025.

¿Quién era Ace Frehley?

Conocido por su personaje Space Ace, Frehley fue una de las figuras más emblemáticas del rock de los años setenta. Con su guitarra cargada de efectos, su imagen espacial y su energía en el escenario, ayudó a definir el sonido y la estética de Kiss, banda célebre por sus actuaciones teatrales, su maquillaje y los espectáculos de pirotecnia que marcaron a generaciones.

Nacido en el Bronx en 1951, Frehley recibió su primera guitarra eléctrica a los 13 años y, sin formación formal, comenzó a tocar inspirado por Jimi Hendrix, Jeff Beck y Led Zeppelin. En 1972, se unió a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss, y un año después el grupo adoptó su estilo escénico característico, que combinó rock, performance y espectáculo visual.

Durante su paso por Kiss, Frehley compuso algunos de los temas más recordados del catálogo clásico de la banda, como las canciones "Cold Gin" y "Shock Me". Su interpretación de "New York Groove" —incluida en su álbum solista de 1978— se convirtió en un himno del rock setentero.

Dejó Kiss en 1982 para iniciar una carrera en solitario con su proyecto Frehley’s Comet, aunque regresó brevemente en 1996 para la gira de reunión del grupo. A lo largo de su trayectoria lanzó varios discos, colaboró con músicos como Slash y Mike McCready, y publicó sus memorias No Regrets en 2011.

La huella de Ace

En 2014 fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll junto con sus antiguos compañeros, y su más reciente álbum, 10,000 Volts, fue lanzado en 2024.

Ace Frehley. (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Ace Frehley deja una profunda huella en la historia del rock. Su virtuosismo, su estilo irreverente y su influencia perduran entre miles de guitarristas y fanáticos en todo el mundo.

Al músico le sobreviven su esposa Jeanette, su hija Monique y varios familiares cercanos.