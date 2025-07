Muere Ozzy Osbourne a los 76 años, Príncipe de las Tinieblas y cantante de Black Sabbath

“Con la más honda tristeza, más de lo que las palabras pueden expresar, tenemos que informar que nuestro amado Ozzy Osbourne murió esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor”, dice el comunicado publicado por medios internacionales como The Guardian. “Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”.

El anuncio no detalló la causa de muerte del líder y vocalista de Black Sabbath, una de las bandas de heavy metal más icónicas de la década de los 80.

Ozzy Osbourne: uno de los iconos del metal

Fue innovador, transgresor, audaz y tremendamente polémico: Ozzy Osbourne, apodado El Príncipe de las Tinieblas (Prince of Darkness, en inglés), fue todo un showman que tuvo su despedida hace apenas unas semanas con un último concierto el 5 de julio pasado con todos sus compañeros de banda.

Algunos de los pasajes más recordados de Osbourne es el momento en el que mordió un murciélago en el escenario durante un concierto en 1982, cuando un fan le lanzó al animal muerto y el cantante, pensando que era de goma, lo mordió. Por esto, debió recibir tratamiento médico preventivo, pero lo hizo una leyenda viva de los conciertos de heavy metal.

Ozzy Osbourne era conocido como 'El Príncipe de las Tiniebles' (Prince of Darkness). Esta foro es de 1982. (Foto: Hulton Archive/Getty Images)

Otros momentos, no tan memorables, que lo hicieron famoso fue cuando intentó asesinar a Sharon Osbourne, su esposa, tras haber consumido una gran cantidad de alcohol y drogas, hecho por el que fue arrestado en agosto de 1989 después del Festival de Música por la Paz de Moscú.

En 2005, el cantante informó que padecía Parkinson y en los años siguientes se sometió a distintas cirugías en la columna vertebral.

Ozzy Osbourne durante un concierto de Black Sabbath en Ontario, California, en 1974. (Foto: Wikimedia Commons)

Su muerte llega apenas dos semanas después de haber ofrecido su último concierto.

"He estado en cama por seis años y no tienen idea de cómo me siento. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo a sus fans el 5 de julio pasado, durante el concierto que ofreció Black Sabbath en Birmingham, Inglaterra, ciudad en la que nació.