Billy Joel cancela gira y subastará su colección de motocicletas por problemas de salud

El cantante y compositor estadounidense Billy Joel subastará su colección de motocicletas, luego de que fuera diagnosticado con una afección cerebral que le obligó a cancelar una larga gira, dio a conocer esta semana su representante.
En mayo pasado, el artista canceló varias fechas en Gran Bretaña y el apretado programa de conciertos que iba a ofrecer en Estados Unidos durante un año a partir de este mes de julio, tras ser diagnosticado con hidrocefalia normotensiva.
El artista de éxitos como We Didn't Start the Fire, de 76 años, tiene una colección de más de medio centenar de motos —algunas de la década de 1940—, en un local alquilado en la localidad Oyster Bay, en Long Island (este de Nueva York) donde podía ser visitada por los amantes de las dos ruedas.
La subasta se realizará a finales de este año, de acuerdo con su agente.
La afección de Joel se vio agravada por sus actuaciones en conciertos, que "le provocaron problemas de audición, visión y equilibrio".
La hidrocefalia normotensiva se produce cuando el líquido cefalorraquídeo no puede fluir correctamente por el cerebro y la médula espinal, lo que puede derivar en daño cerebral causando daño cognitivo, problemas de memoria y dificultad para caminar, según Johns Hopkins Medicine.
Un tratamiento rápido puede aliviar la afección si se diagnostica a tiempo.
Joel ha sido un pilar del pop y un intérprete extraordinario desde la década de 1970, con un catálogo de éxitos entre los que destacan Uptown girl y New York State of Mind.
