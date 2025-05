Guía Tecate Emblema 2025: David Guetta, Pitbull, Alanis Morissette y más

Tecate Emblema 2025: cartel

Este año, el festival apuesta por una mezcla irresistible de nostalgia, fiesta y nombres que han marcado a distintas generaciones. Con actos como Pitbull, David Guetta, Sofi Tukker, Alanis Morissette, The B-52’s, Purple Disco Machine y el show más esperado: Will Smith, el Tecate Emblema promete dos días de música, calor y miles de voces cantando al unísono.

Entre todos los artistas del cartel, hay tres que destacan no sólo por su trayectoria, sino por lo que representan en vivo: energía, historia y el tipo de show que se queda grabado en la memoria.

DAVID GUETTA

El DJ francés que conquistó pistas de baile en todo el mundo desde mediados de los 2000. Aunque ya producía desde antes, fue en 2004 con The World Is Mine cuando empezó a sonar fuerte, y poco después consolidó su dominio global con hits como "Love Is Gone" o "When Love Takes Over". Desde entonces, ha sido responsable de algunos de los momentos más memorables de la electrónica pop gracias a sus colaboraciones con artistas como Sia, Usher y Nicki Minaj. Aunque no es raro verlo en México, cada set suyo es una mezcla precisa entre nostalgia, euforia y fiesta garantizada.

Fecha: Viernes 16 de mayo.

Horario: 23:00 a 00:30 horas.

23:00 a 00:30 horas. Escenario: Tecate Main Stage.

ALANIS MORISSETTE

¿Qué no se ha dicho de Alanis? Desde 1995 se convirtió en una voz inconfundible gracias a Jagged Little Pill, un disco que no sólo vendió millones, sino que capturó la rabia, la libertad y la vulnerabilidad de toda una generación. Su MTV Unplugged de 1999 es uno de los más recordados y su influencia en el rock alternativo ha sido profunda, especialmente entre mujeres que encontraron en sus letras un reflejo brutalmente honesto. Su presencia en el festival no es sólo un acto más: es una cita obligada.

Fecha: Sábado 17 de mayo.

Sábado 17 de mayo. Horario: 21:50 a 23:30 horas.

21:50 a 23:30 horas. Escenario: Tecate Main Stage.

PURPLE DISCO MACHINE

Detrás del nombre está Tino Piontek, DJ y productor alemán que ha dominado la escena del nu-disco con un estilo pulido, bailable y muy reconocible (sí, siempre va de morado). Aunque lleva años en la escena, fue en 2020 con Hypnotized junto a Sophie and the Giants que su nombre se volvió global. Hoy es uno de los remixers más solicitados y ha ganado un Grammy por su trabajo. Su show es garantía de ritmo, estética retro y una fiesta total.

Fecha: Viernes 16 de mayo / Sábado 17 de mayo.

Horario: 00:30 a 2:00 horas.

00:30 a 2:00 horas. Escenario: Kia Stage.

A veces los headliners no necesitan estar en el pico de millones de reproducciones para seguir siendo imperdibles. Guetta, Alanis y Purple Disco Machine son prueba de que la experiencia, la historia y el poder de un buen show en vivo siguen siendo razones suficientes para no perdértelos. Todo esto, claro, sin olvidar a Pitbull, que por sí solo ya es sinónimo de fiesta.

Ya convencidos... vamos a los esenciales:

Cómo llegar al Tecate Emblema 2025

La cita es en el Autódromo Hermanos Rodríguez y puedes ingresar por Puerta 15 y Puerta 6.

Si vas en transporte público, la estación Ciudad Deportiva del Metro es la más cercana. Si decides ir en auto, hay varios estacionamientos dentro del recinto.

Tips para sobrevivir al calor (y al desvelo)

Estamos en mayo y sí, el calor se siente. Por eso lleva un termo de plástico transparente; en serio, te puede salvar la vida. Habrá estaciones de hidratación repartidas por todo el venue para que te mantengas fresco, con energía y, de paso, puedas evitar la cruda festivalera.

Sigue conectado durante el evento

Las redes sociales oficiales de Tecate Emblema estarán activas todo el día. Síguelas en Instagram, Twitter o Facebook para enterarte de cualquier cambio de horarios, cancelaciones y/o sorpresas de último minuto.