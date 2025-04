Entrevista | Jacinto: el cantante indie que va a la conquista del Pa'l Norte

A pesar de ser ingeniero y tener un trabajo godín, Jacinto optó por renunciar a la estabilidad y apostarle a una carrera artística, dejando de lado los ideales tradicionales de su familia y su círculo más cercano.

Desde sus años universitarios, siempre hubo una banda, una canción o una idea musical esperando a ser desarrollada. “Es algo que nunca me ha dejado de perseguir”, dice en entrevista para Life and Style. El costo-oportunidad fue alto, pero su miedo más grande era llegar a un momento de su vida en el que se preguntara qué hubiera pasado si no lo intentaba: “No quiero contarle a mis nietos que no hice lo que más me apasionaba”, confesó. Porque, al final, “solo hay una vida, y no quiero quedarme con las ganas de hacer lo que más me apasiona”.

La música siempre encuentra una manera de estar presente en mi vida, siempre ha sido algo muy mío. Jacinto

“En mi álbum anterior, el mensaje era sobre cómo podemos sacar algo positivo de lo negativo, como la depresión, la ansiedad social o un corazón roto. Pero ahora, con el proceso de transformación que viví el año pasado, mi enfoque ha cambiado. Hoy, quiero hablar de aceptación personal”, dice el joven artista originario de Guadalajara. “Quiero compartir con la gente que está bien ser auténtico. Vivimos en una época en la que la autenticidad es lo que realmente se valora, y es algo que quiero aprovechar. Estoy aprendiendo a estar cómodo conmigo mismo y sobre todo, a compartir quién soy”.

En medio de esta etapa de crecimiento, el cantautor define el momento actual de su vida con una palabra: Análogo. Este término, explica, representa un regreso a lo esencial, “es como quitar toda la perfección de la tecnología para dejar lo que es más manual".

Este enfoque auténtico y menos perfeccionista forma parte del proceso creativo de su próximo álbum en el que Jacinto apuesta por mostrar su lado más genuino. "Quiero que las canciones reflejen lo que estoy viviendo ahora".

Esta búsqueda constante por crear orgánicamente lo ha llevado a explorar el sonido indie, un género que desafía las estructuras tradicionales de la industria. “La música es más compleja y diversa que nunca. Los géneros ya no tienen fronteras: el regional se mezcla con el pop, el reggaetón con la electrónica, el rock con el pop, es parte natural de la evolución musical”.

Jacinto se presentará en el Festival Pa'l Norte. (Foto: Cortesía Tania Todd para Universal Music México)

Aunque sus primeras producciones tenían un acabado pulido, Jacinto reconoce que ese estilo no terminaba de representarlo. "Quiero sonar indie, quiero sonar realmente yo. Que la gente escuche cuando me equivoco en un riff, cuando desentono en una nota o cuando me salgo de tempo. En lugar de huir de esas imperfecciones, quiero abrazarlas", dice.

Para él, el verdadero arte reside en el error humano, algo que considera cada vez más difícil de encontrar. “Ser dueño de mi producción es algo que hoy valoro más que nunca".

Escribo porque me nace, porque es mi manera de entender el mundo. A veces siento que las canciones no las escribo yo, que las ideas me eligen para que las exprese. Jacinto

El crecimiento de su carrera no ha sido casualidad, el cantautor reconoce que la clave ha sido exhibirse más. "Detestaba subir TikToks porque me sentía súper expuesto, pero gracias al apoyo de mis amigos me animé y eso abrió muchas puertas”.

Esta decisión lo ha llevado a abrir conciertos para artistas como Niall Horan y ahora, con su próxima presentación en el Tecate Pal Norte, no esconde su emoción.

"No hay nada más chido que subirte al escenario y sentir la energía de la gente. Es lo que mejor sé hacer en este mundo", asegura.

El más reciente sencillo de Jacinto, “Calma”, se estrenó el 19 de marzo y ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

- Instagram: @jacinto.music