Justo en la edad: 25 canciones que cumplen 25 años este 2025

Como una celebración a la edad (¡ay!), hicimos un ejercicio de memoria y buscamos algunos de los grandes éxitos de la radio del año 2000, esas canciones que no dejaban de sonar y que buscábamos desesperadamente descargar de Ares, Limewire o algún otro servicio para obtener música y que nos regalaba una canción para nuestro iPod y 25 virus para la computadora.

25 canciones que cumplen 25 años este 2025

Canciones en inglés:

“I’M LIKE A BIRD”, NELLY FURTADO

Empezamos bravas. El álbum debut de la cantante canadiense, Whoa, Nelly!, cumple 25 años de existir e inició fuerte con el single “I’m Like a Bird”, pero no olvidemos que ese mismo año también escuchamos “Turn Off The Light” y “On The Radio (Remember The Days)”.

“STAN”, EMINEM FT. DIDO

Si nos lo preguntan, una de las mejores colaboraciones de ese año es esta. El rapero estadounidense lanzó “Stan” junto con la cantante británica “Dido”, que es el tercer sencillo del álbum The Marshall Mathers LP y tiene un sample de algunas líneas de la canción “Thank You”, de Dido.

“YELLOW”, COLDPLAY

Sí, así como lo lees, el álbum debut de la banda británica Coldplay cumple 25 años. No hace falta decirlo, pero nos encanta recordarlo: este disco completo es una absoluta joya que envejece perfecto.

“OOPS!... I DID IT AGAIN”, BRITNEY SPEARS

La princesa del pop lanzó este hitazo que se escuchó en todo el mundo y la consagró como la gran estrella de la música que es. El álbum del mismo nombre contiene, además, otras canciones que todavía hoy nos emocionan, como “Lucky” y “Stronger”.

“MORE THAN THAT”, BACKSTREET BOYS

El cuarto álbum Black & Blue de estudio de la boy band más famosa de ese momento nos trajo esta canción que sonó en la radio y su video se reproducía sin parar en los programas de MTV. De este disco se desprenden también “The Call” y “Shape of My Heart”.

“MUSIC”, MADONNA

Te aseguro que con los primeros dos segundos de esta canción se viene a tu cabeza el video de la reina de pop con sombrero vaquero que grabó cuando tenía cuatro meses de embarazo. “Music” fue el primer sencillo del álbum del mismo nombre y se lanzó en agosto del 2000. Fue primer lugar en las listas en 25 países.

“BYE, BYE, BYE”, NSYNC

Otra boy band que tenía obsesionada a más de una adolescente fue, sin duda NSYNC. No Strings Attached es su segundo álbum de estudio y además de “Bye, Bye, Bye” nos regaló la canción “It’s Gonna Be Me”, con esa inconfundible voz aguda de Justin Timberlake.

“HOW TO DISAPPEAR COMPLETELY”, RADIOHEAD

Bueno… pasemos del pop al rock alternativo. En 2025 también salió Kid A el cuarto álbum de estudio de Radiohead que fue el primero de la banda británica en debutar en primer puesto en Estados Unidos a pesar de no tener un video que sirviera en la estrategia de promoción. Además, fue de los primeros discos en la historia que generó expectativas por lanzarse primero en internet y luego en formato físico.

“IN THE END”, LINKIN PARK

Hybrid Theory es un gran álbum debut y no hay manera de rebatir el punto. Con este material, Linkin Park saltó a la fama internacional y, justamente, “In The End” fue el single que sonaba en todos lados.

El nombre del álbum se debe a que así se llamaba la banda en un inicio y que hace referencia a la mezcla de heavy metal y rap tan característica de Linkin Park.

“THIS IS LOVE”, PJ HARVEY

Nadie como PJ Harvey. Nadie. Punto. Dicho lo anterior: “This Is Love” es parte del álbum Stories from the City Stories from the Sea que hace alusión a Nueva York, una ciudad profundamente querida por la cantante. Es tan bueno este álbum, que al año siguiente ganó el prestigioso Mercury Music Prize y obtuvo tres nominaciones a los Premios Grammy.

“ONE MORE TIME”, DAFT PUNK

El dúo de música electrónica más famoso e icónico de la historia lanzó este exitazo en 2000. Así es, “One More Time” ya tiene 25 años. Al año siguiente incluyeron la canción en el álbum Discovery. El video es un cortometraje de animación que es parte de la película Interstella 5555, si no la has visto, hazlo, vale la pena.

“TEENAGE DIRTBAG”, WHEATUS

El himno adolescente por excelencia salió en los 2000. Wheatus inició como muchas bandas de esa época: ensayando en la cochera de la casa de uno de los integrantes hasta que la fama los alcanzó y “Teenage Dirtbag” fue parte de la banda sonora de la película Loser (en México tradujeron el título como Un perdedor con suerte).

“BEAUTIFUL DAY”, U2

Con esta canción que también ya cumple 25 años la banda irlandesa lanzó su décimo álbum, All That You Can’t Leave Behind, que se convirtió en un éxito mundial. Esta canción solita se ganó tres Grammys, incluido el de Mejor canción del año.

“DIDN’T CHA KNOW”, ERYKAH BADU

De la señora Badu solo podemos decir que: she is an icon, she is a legend, she is the moment y con “Didn’t Cha Know”, que permanece como una de las canciones más recordadas y reproducidas de la cantante de R&B, soul y hip hop, fue nominada al Grammy. Por cierto, de ese álbum, Mama’s Gun, imperdible escuchar “Green Eyes”.

“ROCK DJ”, ROBBIE WILLIAMS

¿Cómo olvidar al Robbie Williams que por querer llamar la atención de la DJ hace un streptease hasta quedarse, literalmente, en los huesos? El video más controversial del año fue este precisamente, tanto así que fue censurado en distintos países. Eso no impidió que fuera uno de los singles mejor vendidos del año en Reino Unido.