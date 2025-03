Las joyas imperdibles del cartel AXE Ceremonia 2025

THE MARÍAS

Con una serie de conciertos agotados en 2024, la banda liderada por María Zardoya regresa al país con The Submarine World Tour para ofrecer, quizá por última vez, uno de los shows más importantes de Latinoamérica de los últimos años. Su puesta en escena es hipnótica, con una ejecución impecable, un sonido envolvente y la presencia magnética de María, cuya voz etérea transforma cada canción en un viaje emocional.

La voz única de María y la mítica batería de Josh Conway hacen del conjunto puertorriqueño una propuesta musical grandiosa, capaz de fusionar indie, pop y una carga emocional que conecta de inmediato con su audiencia. Por si faltará otra cosa, la oportunidad de escuchar la reversión de “Otro atardecer”, canción que tienen a lado de Bad Bunny, es una maldita joya.

Domingo, 16:45 horas

Escenario: American Eagle

MAGDALENA BAY

El dúo californiano que ha cautivado a la escena indie con su frescura y originalidad, está redefiniendo el sonido del pop experimental con su último trabajo de estudio Imaginal Disk (2024). Con una mezcla perfecta de sintetizadores envolventes, beats electrónicos y letras llenas de nostalgia, han logrado crear un universo sonoro único que te transporta a otra dimensión.

Tras el lanzamiento de 2024 y una serie de temas que han dominado varios playlists, su estilo sigue evolucionando, desafiando los límites del pop convencional. Si buscas un sonido innovador y vibrante, los de Los Ángeles son una de las apuestas más emocionantes del momento.

Sábado, 18:30 horas

Escenario: AXE

TXT (Tomorrow X Together)

Con una propuesta fresca y llena de energía, han logrado conquistar el corazón de miles con su mezcla de K-pop, pop electrónico y elementos de rock.

Desde su debut, el quinteto surcoreano ha deslumbrado por su habilidad para fusionar melodías pegajosas con una estética visual marcada, creando una experiencia auditiva y visual que va más allá del entretenimiento. Con álbumes como The Name Chapter: Freefall (2023) y Sweet (2023) , TXT ha demostrado ser uno de los grupos más prometedores de la nueva generación de artistas asiáticos.

Sábado, 21:30 horas

Escenario: American Eagle

CHARLI XCX

La reina BRAT ha logrado mantener su lugar en la vanguardia musical gracias a su valentía para romper las normas y desafiar el mainstream. Con su estilo provocador, su fusión de electrónica, alternativo y sonidos futuristas, ha creado un universo propio que trasciende géneros y fronteras.

Desde True Romance (2013) hasta su más reciente trabajo, BRAT (2024), la británica no solo ha transformado el pop, sino que se ha convertido en un referente para quienes buscan una propuesta disruptiva. Un must see.

Sábado, 23:40 horas

Escenario: American Eagle

MASSIVE ATTACK

Pioneros del trip-hop, desde su formación en Bristol en los años 80 han sido una influencia clave en la música electrónica y experimental.

Con su característico sonido oscuro y atmosférico, mezclando elementos de hip-hop, reggae, rock y electrónica, la banda ha creado algunos de los álbumes más emblemáticos de la música contemporánea, como Mezzanine (1998) y Paradise Circus (2010). Su capacidad para fusionar texturas sonoras complejas y letras profundas ha marcado generaciones, convirtiéndolos en leyendas vivientes.

A través de su estilo sombrío y envolvente, Massive Attack continúa siendo una referencia insustituible en la escena musical global, además, sumando lo poco que salen de gira, es momento de ver a Robert del Naja y Grant Marshall, no hay más.

Domingo, 22:05 horas

Escenario: American Eagle

VALGUR

Desde Juchitán, Oaxaca, Valgur ha creado un sonido que fusiona la música tradicional del Istmo de Tehuantepec con sintetizadores y atmósferas vaporwave. Liderados por los hermanos Elizabeth y Hugo Valdivieso, el dúo reimagina la música mexicana desde una perspectiva futurista.

Su propuesta los ha llevado del Lunario del Auditorio Nacional a escenarios en España y Estados Unidos, expandiendo su mensaje más allá de las fronteras.

Con su fusión de zapoteco, sintetizadores y letras cargadas de significado, Valgur promete ser uno de los actos más especiales del Axe Ceremonia. Vale la pena llegar temprano para sumergirse en su universo sonoro y ser testigo de cómo tradición y modernidad se encuentran en un mismo escenario.