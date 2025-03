¡Habemus horarios! Axe Ceremonia 2025: Cartel oficial por día

Domingo 6 de abril

El segundo día del festival mantiene la energía con presentaciones imperdibles. Desde el hip-hop experimental hasta los sonidos más vanguardistas, cada artista aporta su sello único para cerrar el evento con broche de oro.

En el escenario Axe como artista principal se encuentra Tyler, The Creator de 11:55 pm a 01:25 am; mientras que en el escenario American Eagle estará Massive Attack de 10:05 pm a 11:55 pm y Gesaffelstein de 01:10 am a 02:30 am.

Consulta los horarios completos en las imágenes y mantente atento a las actualizaciones en las redes sociales del festival.