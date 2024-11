Cuando el meme se hace realidad: así fue el primer Simi Fest

Es innegable que el poder del internet es gigante: memes como Trollface se convierten en NFT y Dogecoin transforma bromas en criptomonedas. Ahora fue el turno del Dr. Simi haciendo festivales y lo que inició como un cotorreo de redes sociales, se hizo una realidad. ¿Un éxito? Yo le doy cuatro de cinco estrellas y estas son las razones.

Primero, en 2024 la desazón por la abrumadora cantidad de festivales en México complicó que los lineups lograran el objetivo de agotar entradas. Sí, la oferta es variada, pero la lealtad del público no es la misma que hace unos años y los espectáculos ya no son sold out instantáneos como sí ocurrió en 2022 y 2023, cuando el entusiasmo post-pandemia impulsó a muchos a salir nuevamente (y pagar el precio que fuera por vivir de nuevo la emoción de shows en vivo).