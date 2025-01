Mucha música para todo el año: estos son los festivales confirmados para 2025

AXE Ceremonia 2025

Fechas: 5 y 6 de abril.

Lugar: Parque Bicentenario, CDMX.

No es atrevido decir que el AXE Ceremonia se ha convertido desde hace algunos años en uno de los festivales de música en México más interesantes, arriesgados y propositivos, no solo del país, de la región entera.

El año pasado nos trajo a Kendrick Lamar y este año vuelve a hacer algo increíble: Tyler, The Creator, Charli XCX, Massive Attack, FKA Twigs… y muchísimo más. No tenemos duda que ese será uno de los fines de semana más espectaculares del año en Ciudad de México.

Tecate Pa’l Norte 2025

Fechas: 4, 5 y 6 de abril.

Lugar: Parque Fundidora, Monterrey.

Otro festival imperdible en la agenda 2025: el evento regio por excelencia no solo es interesante, es ENORME de tamaño (ocho escenarios se dicen fácil… pero no lo son) y de lineup. Green Day, Olivia ROdrigo, Kings of Leon, Parcels entre otros encabezan el cartel de este año.

Festival Sonorama México 2025

Fecha: 26 de abril.

Lugar: Parque Bicentenario, CDMX.

El año pasado nos encantó Sonorama y la idea es espectacular: música rica, en un parque bonito y el mejor vino español, ¿qué más se puede pedir?

Este año podremos ver a La Casa Azul y La Habitación Roja en Ciudad de México.