Los ‘fab four’ al cine: Sam Mendes dirigirá biopics de cada uno de los Beatles

Así es: serán cuatro películas separadas en las que se relate la historia de los integrantes de los Beatles desde su propio punto de vista y, sí, habrá momentos en los que se crucen para juntas relatar la historia de la banda más famosa de la historia.

Para que esta serie de películas sea posible, Paul McCartney, Rinco Star y las familias de Lennon y Harrison ya dieron los permisos para relatar sus historias e incluso ya accedieron a dar derechos de su música para los largometrajes, según informa Variety .

“Me siento muy honrado de contar la historia de la banda de rock más importante de todos los tiempos”, dijo en un comunicado el director Sam Mendes, nominado al Oscar por su película American Beauty.

Sony Pictures será la productora que financie las cuatro películas que, se prevé, serán estrenadas en 2027. Las cuatro el mismo año.

Este es un anuncio importante porque es la primera vez en la historia que los Beatles otorgan todos los permisos y apoyo para la realización de los guiones y, por supuesto, películas sobre sus vidas.

Desde 1970 existen documentales y películas que hablan sobre la historia de la banda. Por ejemplo Let It Be, de 1970, o Get Back, de Peter Jackson, que habla sobre cómo se hizo el álbum Let It Be. También en 2007 hubo una película llamada Across The Universe.