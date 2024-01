Los 5 mejores álbumes de The Beatles rankeados según expertos

Mejores álbumes de The Beatles

Pero bueno, ¡ya nos extendimos mucho! Ahora sí vamos a darte el top 5 de los mejores álbumes de los Beatles según publicaciones especializadas, como Pitchfork y The Rolling Stone, así que enciende tus bocinas y súbele al volumen.

5. ‘Rubber Soul’

Este es considerado el álbum que dio inicio al período experimental y creativo de los Beatles y su primera obra maestra. Influenciados por Bob Dylan y por los ritmos del soul (como el mismo nombre lo dice), este fue el primer disco que grabaron de corrido. ¿Cómo no amar “Drive my car”, canción con la que abren, o “Think for yourself”, escrita por George Harrison?

Por supuesto, la más recordada de este álbum es “In my life”, que todavía se considera una de las mejores canciones de los Beatles.

Para seguir leyendo, dale play a esta canción y continúa:

4. ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

Posicionar el Sgt Pepper’s en cuarta posición es una decisión arriesgada. Incluso The Rolling Stone lo nombró el mejor álbum de todos los tiempos en un listado de 2004 , sin embargo los fans de la banda y lectores de la revista especializada decidieron “reordenar” la lista de mejores álbumes de The Beatles y mandaron a este disco a la cuarta posición.

Eso sí, vale decir que para otros medios especializados, como NME , este disco conserva el primer puesto.

Lanzado en 1967, tiene todo: grandes letras en cada una de sus 13 canciones, un concepto completamente nuevo para la banda, un sonido cuidado y hasta una portada que, sin duda, es inconfundible.