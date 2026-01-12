3 revelaciones y algunos datos interesantes sobre el documental de ‘Stranger Things 5’

Y es que la directora tuvo acceso completo al proceso de creación de la última temporada de la serie creada por Matt y Ross Duffer y revela detalles que pasan desapercibidos para los fans, pero que son interesantes de conocer.

Tres revelaciones sobre ‘Stranger Things 5’ que se pueden ver en el documental de Netflix

Si aún no has podido ver el documental (y no estás seguro de dedicarle dos horas), aquí te compartimos algunas de las revelaciones sobre la serie que nos sorprendieron.

LA escena de Will tomó semanas en grabarse

Uno de los momentos de Stranger Things 5 más impactantes es, sin duda, el momento en el que descubrimos que Will Byers, quien puede conectarse a la “mente colmena” que conecta con Vecna, desarrolla poderes como los de Eleven.

Pues bien, esa increíble escena en la que vemos una batalla ética en la MAC-Z, la zona militar instalada dentro de Hawkins, tomó seis semanas en hacerse: desde coordinar a los equipos hasta realmente poder grabarla y, todavía más sorprendente, en realidad son cinco tomas armadas como rompecabezas.

Las grabaciones iniciaron sin tener un final

Sí, así es, mientras que todo el mundo sabe que la última temporada de Stranger Things tomó años en poder realizarse, los hermanos Duffer no tenían escrito el final cuando se inició la grabación.

De hecho, el guion del octavo y último episodio llamado “The Rightside Up” no estaba completo cuando ya se estaban grabando algunas de las escenas planeadas. De hecho, hasta los ejecutivos de Netflix se sentían “impacientes” con la situación y presionaban a los Duffer para presentar el final.

El final del último capítulo de Stranger Things comenzó a grabarse sin tener el guion completo. (Foto: Netflix)

Esa cosa viscosa… no se supone que fuera así

¿Ya terminaste de ver toda la temporada 5? Si sí, puedes seguir leyendo. Si no, por favor mejor lee esta otra historia que tenemos para ti:

Ahora, recuerda esa escena en la que Jonathan y Nancy están abrazados, como esperando su final, cuando esa cosa viscosa y gris casi se los traga porque el Upside Down está derritiéndose, pues en la vida real sí estaba sucediendo algo similar, pues el material eran residuos de construcción.

Lo que sucedió es que el equipo de diseño de escenografía pasaron meses probando el color y la viscosidad del Upside Down y lograron una parte… sin embargo, el material terminó bastante aguado, de ahí que se vea como una especie de concreto derretido, y aunque el director Shawn Levy no estaba contento con esto, al final pudieron grabar sin contratiempos y lo demás se arregló en postproducción.

3 DATOS EXTRA SOBRE ‘STRANGER THINGS 5’