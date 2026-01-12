Los Golden Globes 2026, una de las noches más esperadas del inicio del año por fin ocurrió, en los que se reconoció a lo mejor del cine y televisión reciente y que funciona como antesala a otras premiaciones relevantes como BAFTA Awards, The Actor Awards (antes BAFTA) y por supuesto los Oscar, que ocurrirán en marzo.
Golden Globes 2026: dónde ver las series y películas ganadoras
La competencia estuvo muy reñida, pues en las categorías de Mejor Película de Drama y Mejor Película Musical o de Comedia se encuentran proyectos como Frankenstein, Sentimental Value y One Battle After Another y Blue Moon, respectivamente.
Sin embargo, no todas lograron alzar el galardón la noche del domingo 11 de enero. ¿Cuáles lo hicieron? Acá los detalles.
PELÍCULAS
One Battle After Another
Un exrevolucionario vive oculto junto con su hija, pero cuando esta desaparece, deberá hallarla mientras ambos lidian con las secuelas de su pasado.
-Las categorías que ganó: Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Dirección (Paul Thomas Anderson), Mejor guión para cine (Paul Thomas Anderson) y Mejor Actriz de Reparto (Teyana Taylor).
-Dónde verla: HBO Max
TRÁILER:
Hamnet
Esta cinta cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.
-Las categorías que ganó: Mejor Película de Drama y Mejor Actriz de Drama (Jessie Buckley).
-Dónde verla: En salas de cine el 29 de enero.
TRÁILER:
Sentimental Value
Una exitosa actriz de teatro se reúne con su padre distanciado, un director de cine que alguna vez fue célebre y que ahora planea un regreso con un guion basado en su propia familia. Cuando este le ofrece a su hija el papel protagónico —que ella rechaza de inmediato—, él dirige entonces su atención hacia una joven estrella en ascenso de Hollywood.
-La categoría que ganó: Mejor Actor de Reparto (Stellan Skarsgård).
-Dónde verla: Actualmente en cines
TRÁILER:
El agente secreto
En 1977, en plena dictadura militar brasileña, un profesor marcado por un pasado tormentoso, llega a Recife con la esperanza de empezar de nuevo y reencontrarse con su hijo. Sin embargo, pronto descubre que la ciudad está lejos de ser un refugio: las fuerzas del gobierno lo vigilan y las amenazas de muerte lo acechan a cada paso.
-La categoría que ganó: Mejor Actor de Drama (Wagner Moura) y Mejor Película en idioma no inglés.
-Dónde verla: En salas de cines el 26 de febrero de 2026.
TRÁILER:
Marty Supreme
Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, esta cinta sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la cinta narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión engrandeza.
-La categoría que ganó: Mejor Actor Musical o de Comedia (Timothée Chalamet).
-Dónde verla: En salas de cine el 15 de enero de 2026.
TRÁILER:
Otras películas ganadoras:
If I Had Legs I'd Kick You (Próximamente en cines) - Ganadora Mejor Actriz Musical o de Comedia (Rose Byrne).
KPop Demon Hunters (Netflix) - Ganadora a Mejor Película Animada.
SERIES
Adolescence
Un drama muy tenso en una miniserie sobre un adolescente de 13 años señalado por el asesinato de una compañera de su clase. La vida de la familia del joven da un cambio radical y los cargos contra el niño los hace enfrentar su peor pesadilla.
-Las categorías que ganó: Mejor Miniserie o Película para Televisión, Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión (Stephen Graham), Mejor Actriz de Reparto (Erin Doherty) y Mejor Actor de Reparto (Owen Cooper).
-Dónde verla: Netflix
TRÁILER:
The Pitt
El personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh trabaja para salvar vidas en un servicio de urgencias saturado y sin fondos suficientes.
-Las categorías que ganó: Mejor Serie de Drama y Mejor Actor de Drama (Noah Wyle).
-Dónde verla: HBO Max.
TRÁILER:
The Studio
Seth Rogen interpreta a un director recién promovido de un estudio de películas. Desesperado por la aprobación de las celebridades, él y su equipo ejecutivo en Estudios Continental deben lidiar con las exigencias empresariales y con las ambiciones creativas al mismo tiempo, mientras intentan que las películas sigan vivas y relevantes.
-Las categorías que ganó: Mejor serie musical o de comedia y Mejor actor musical o de comedia (Seth Rogen).
-Dónde verla: Apple TV
TRÁILER:
Otras series ganadoras:
Pluribus (Apple TV) - Ganadora a Mejor Actriz de Drama (Rhea Seehorn)
Hacks (HBO Max) - Mejor Actriz Musical de Comedia (Jean Smart)