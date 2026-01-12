Golden Globes 2026: dónde ver las series y películas ganadoras

La competencia estuvo muy reñida, pues en las categorías de Mejor Película de Drama y Mejor Película Musical o de Comedia se encuentran proyectos como Frankenstein, Sentimental Value y One Battle After Another y Blue Moon, respectivamente.

Sin embargo, no todas lograron alzar el galardón la noche del domingo 11 de enero. ¿Cuáles lo hicieron? Acá los detalles.

PELÍCULAS

One Battle After Another

Un exrevolucionario vive oculto junto con su hija, pero cuando esta desaparece, deberá hallarla mientras ambos lidian con las secuelas de su pasado.

-Las categorías que ganó: Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Dirección (Paul Thomas Anderson), Mejor guión para cine (Paul Thomas Anderson) y Mejor Actriz de Reparto (Teyana Taylor).

-Dónde verla: HBO Max

TRÁILER:

Hamnet

Esta cinta cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.

-Las categorías que ganó: Mejor Película de Drama y Mejor Actriz de Drama (Jessie Buckley).

-Dónde verla: En salas de cine el 29 de enero.

TRÁILER:

Sentimental Value

Una exitosa actriz de teatro se reúne con su padre distanciado, un director de cine que alguna vez fue célebre y que ahora planea un regreso con un guion basado en su propia familia. Cuando este le ofrece a su hija el papel protagónico —que ella rechaza de inmediato—, él dirige entonces su atención hacia una joven estrella en ascenso de Hollywood.

-La categoría que ganó: Mejor Actor de Reparto (Stellan Skarsgård).

-Dónde verla: Actualmente en cines

TRÁILER:

El agente secreto

En 1977, en plena dictadura militar brasileña, un profesor marcado por un pasado tormentoso, llega a Recife con la esperanza de empezar de nuevo y reencontrarse con su hijo. Sin embargo, pronto descubre que la ciudad está lejos de ser un refugio: las fuerzas del gobierno lo vigilan y las amenazas de muerte lo acechan a cada paso.

-La categoría que ganó: Mejor Actor de Drama (Wagner Moura) y Mejor Película en idioma no inglés.

-Dónde verla: En salas de cines el 26 de febrero de 2026.

TRÁILER:

Marty Supreme

Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, esta cinta sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la cinta narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión engrandeza.

-La categoría que ganó: Mejor Actor Musical o de Comedia (Timothée Chalamet).

-Dónde verla: En salas de cine el 15 de enero de 2026.

TRÁILER:

Otras películas ganadoras:

If I Had Legs I'd Kick You (Próximamente en cines) - Ganadora Mejor Actriz Musical o de Comedia (Rose Byrne).

KPop Demon Hunters (Netflix) - Ganadora a Mejor Película Animada.