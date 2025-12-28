Tras su muerte, a los 91 años, Bardot es recordada como el símbolo de la mujer francesa desinhibida y de estilo impecable, de hecho, gracias a ella existe un modelo específico de calzado y la camiseta marinera se transformó de ser una prenda militar y masculina a una femenina reconocida en el mundo entero.

5 películas icónicas de Brigitte Bardot

En una entrevista del año pasado, Bardot aseguró que dedicarse a la protección de animales la hacía una persona profundamente feliz, pero que eso no podría ser realidad de no ser por su fama internacional.

Estoy muy orgullosa de la primera parte de mi vida, que ha sido un éxito, pues ahora me permite tener una fama mundial que me ayuda en la protección de los animales. Brigitte Bardot

En algún momento, cuando le preguntaron qué actriz podría encarnarla en una película sobre su vida, respondió tajante: “ninguna. No hay ni una sola capaz de hacerlo. ¿Qué les falta? Mi personalidad”.

Conociendo esta magnética personalidad, vale la pena recordar las películas más famosas de la actriz francesa.

‘Y Dios creó a la mujer’ (1956)

Rodada en la ciudad francesa de Saint-Tropez cuando Bardot tenía 22 años, explora la historia de una joven “que ha dejado atrás los tabúes sociales, el sentimiento de culpa y que tiene una sexualidad plena y libre”, según dijo el director en aquél entonces. Aunque en Europa tuvo una pobre recepción, esta película fue todo un éxito en Estados Unidos y marcó el inicio de la obsesión alrededor de la actriz.

Director: Roger Vadim

Dónde ver: Disponible para renta en Google Play Películas

‘La verdad’ (1960)

La película relata el momento en el que una hermosa y seductora mujer es acusada del asesinato de una expareja y el proceso judicial es lo que permite a los espectadores a reconstruir la relación entre la víctima y la joven, sin embargo fue un rodaje sumamente complejo y, así como su personaje, la actriz intentó suicidarse al terminar la grabación. Por esta película, Brigitte Bardot fue nominada al Oscar.

- Director: Henri-Georges Clouzot

Henri-Georges Clouzot - Actualmente, la película no está disponible en México

‘El desprecio’ (1963)

Rodada en las ciudades italianas de Roma y Capri, en la fabulosa villa del escritor Curzio Malaparte, esta película es considerada de culto pues Bardot comparte el protagonismo con Michel Piccoli. Relata la historia de un guionista y su esposa, quienes en apariencias forman la pareja perfecta, sin embargo cuando un soberbio productor intenta conquistarla y él falla en defenderla se desata una crisis matrimonial.

- Director: Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard - Dónde ver: disponible en Filmin

‘¡Viva María!’ (1965)

Esta película, rodada en México, es un parodia de un western estadounidense que protagonizan Brigitte Bardote y Jeanne Moreau, quienes interpretan a dos cantantes de music hall que se enamoran del mismo hombre.

- Director: Louis Malle

Louis Malle - Dónde ver: disponible en Filmin

Brigitte Bardot filmó '¡Viva Maria!' en México. (Foto: William Lovelace/Getty Images)

‘La muñeca y el bruto’ (1970)

Sobre su trabajo en esta película, Brigitte Bardot aseguró que “Deville (el director) supo reconstruirme”, pues fue un éxito que relanzó su carrera. La historia relata el momento en el que un violoncelista bastante gruñón interpretado por Jean-Pierre Cassel, conoce a Felicia, una preciosa mujer en un accidente automovilístico. La mujer intenta seducir al músico, quien se mantiene impasible.