‘Tron: Ares’, película protagonizada por Jared Leto, fracasa en taquilla

Mientras que Disney tenía un cálculo inicial de entre 40 y 45 millones de dólares para el primer fin de semana (e incluso se planteaba la posibilidad de alcanzar los 50 mdd), la película protagonizada por Jared Leto tuvo un estreno de 35 mdd en sus primeros días en cines de Norteamérica.

Esta era una de las películas a las que el estudio más le apostaba en este trimestre pues se trata de la secuela de Tron: Legacy, que se estrenó hace 15 años. Sin embargo, esta nueva entrega apenas alcanzó el 57% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes –aunque la audiencia le da 86% –.

Tron: Ares, que tuvo un costo de 180 mdd, fue dirigida por el noruego Joachim Rønning con Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters en el elenco.