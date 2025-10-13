Al reboot de Tron: Ares que recién se estrenó en cines no le está yendo como Disney esperaba y aunque los 35 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana en taquilla no son nada despreciables, la cifra queda por debajo de las expectativas planteadas.
‘Tron: Ares’, película protagonizada por Jared Leto, fracasa en taquilla
Mientras que Disney tenía un cálculo inicial de entre 40 y 45 millones de dólares para el primer fin de semana (e incluso se planteaba la posibilidad de alcanzar los 50 mdd), la película protagonizada por Jared Leto tuvo un estreno de 35 mdd en sus primeros días en cines de Norteamérica.
Esta era una de las películas a las que el estudio más le apostaba en este trimestre pues se trata de la secuela de Tron: Legacy, que se estrenó hace 15 años. Sin embargo, esta nueva entrega apenas alcanzó el 57% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes –aunque la audiencia le da 86% –.
Tron: Ares, que tuvo un costo de 180 mdd, fue dirigida por el noruego Joachim Rønning con Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters en el elenco.
Según el sitio especializado Box Office Mojo , a Tron le sigue la comedia romántica Roofman, protagonizada por Channing Tatum y Kristen Dunst que sumó 8.1 mdd; One Battle After Another, con Leonardo DiCaprio, que en su tercera semana en salas de cine ya alcanzó los 54.6 mdd; y la película para infancias Gabby’s Dollhouse: The Movie, que también en su tercer fin de semana llegó a los 26.5 mdd.