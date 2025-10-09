Confirmado: 'Minecraft 2' está en desarrollo y ya hay fecha de estreno

Warner Bros. confirmó que Minecraft 2 se encuentra actualmente en desarrollo y la fecha de estreno en las salas de cine está prevista para el 23 de julio de 2027, así que, aunque falta bastante tiempo, no olvides apartar la fecha.

Recordemos que la primera cinta, estrenada en abril pasado, está basada en el popular videojuego y es protagonizada por Jason Momoa y Jack Black.

En ella, se cuenta la historia de cuatro personas comunes —Garret “El Basurero” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks)—, que son inesperadamente transportadas al misterioso Overworld, un enigmático universo construido con bloques, donde la imaginación es la única herramienta para sobrevivir.

Sin embargo, los detalles de la secuela “no se han revelado por el momento”, dijo Warner Bros., de acuerdo con el portal Variety.

Para que vayas calentando motores, hasta ahora puedes disfrutar de la primera película en streaming, a través de HBO Max.