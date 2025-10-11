Publicidad

Cine y TV

Diane Keaton, una de las grandes estrellas de Hollywood, murió a los 79 años

La ganadora del Oscar en 1978, murió junto a su familia en California, informó un portavoz.
sáb 11 octubre 2025 02:18 PM
Foto de Diane Keaton con sombrero, camisa blanca y cabello lacio en la pasarela de Ralph Lauren SS23
Diane Keaton murió a los 79 años. (Foto: Amy Sussman/Getty Images)

Una de las actrices más activas, queridas y longevas de Hollywood, Diane Keaton, murió a los 79 años en su casa en California, informó un portavoz de su familia.

La actriz ganadora del Oscar en 1978 por su papel en Annie Hall también fue conocida por ser “musa” de Woody Allen en los 80 y hasta el momento se mantenía activa.

La noticia de su muerte la dio a conocer la revista estadounidense People, a través de un portavoz de la familia de Keaton, aunque no se revelaron más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

¿Quién fue Diane Keaton y cuáles fueron sus películas más famosas?

Perteneciente a una generación de actrices estadounidenses profundamente queridas y con un gran impacto en la cultura popular hollywoodense, Diane Keaton debutó en 1970 con la película Lovers and Other Strangers y su extensa filmografía incluye su papel como Kay Adams, esposa de Al Pacino en la película El Padrino.

Además, mantuvo una estrecha relación de amistad con Woody Allen, quien la tomó como su musa, compañera y actriz favorita por muchos años. Precisamente su papel protagónico en Annie Hall le valió el Oscar a Mejor actriz en 1978.

Después de ese premio, fue nominada tres veces más por Reds (1981), Simple Secrets (1996) y Anything’s Gotta Give (2003).

Una actriz activa y apasionada

Diane Keaton continuó actuando casi hasta el último momento de su vida. Por ejemplo, actuó en Book Club (2018) y Poms (2019), sobre esta última película aseguró que “si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo”.

Aunque mantuvo relaciones duraderas con Warren Beatty y Al Pacino, Keaton decidió permanecer soltera la mayor parte de su vida y adoptó a dos niños, “creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse, ¿quizá soy una anomalía?”, solía bromear. “¡No soy infeliz!”.

Su última película fue Summer Camp, en 2024, en la que actuó junto a Kathy Bates y Alfre Woodard.

Con información de AFP

