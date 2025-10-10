¡Sorpresa! Lady Gaga aparecerá en ‘El diablo viste a la moda 2’

Recordemos que la cinta protagonizada por Anne Hathaway como Andy Sachs y Meryl Streep como Miranda Priestly, ya inició su rodaje. Sin embargo, no se detalló cuál será la incursión de Gaga en esta segunda parte.

Luego de ofrecer cuatro shows en Londres como parte de su gira mundial The Mayhem Tour, la intérprete de “Abracadabra” y “Just Dance” fue captada por sus fans en Milán, Italia, en un momento en el que se grababa una de las escenas de la cinta.

Esta no será la incursión de Gaga en la pantalla grande, pues hizo lo suyo en la cinta del Guasón, además de un cameo en Merlina a inicios de año.

De qué trata 'El diablo viste a la moda'

La cinta basada en la novela de Lauren Weisberger de 2003 sigue a “Andy” Sachs, quien es contratada como asistente de la editorial en jefe de “Runway”, la revista de moda más importante del país.

Respecto a la historia de la segunda parte de El diablo viste a la moda, no se ha revelado. Sin embargo, lo único que sí sabemos es que el elenco principal se mantiene como en la primera cinta. También, David Frankel y Aline Brosh, directores de la primera parte, se mantienen para la secuela.

The Devil Wears Prada 2 se estrenará en las salas de cines el próximo 1 de mayo de 2026.