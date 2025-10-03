Las 5 mejores películas de terror de 2025 para un susto garantizado

Estas son las mejores películas de terror de 2025

En esta ocasión, elegimos las películas de terror que se estrenaron este año y que tienen mejores calificaciones en IMDb, pero agregamos al final un combo con la lista de aquellas producciones históricas que son clásicos y que están en el ranking del mismo sitio especializado en cine.

Por supuesto, te decimos en qué plataforma puedes ver las películas. ¿Listo? Vamos:

‘LA HORA DE LA DESAPARICIÓN’

7.6 estrellas en IMDb con 169 calificaciones.

Protagonizada por Julia Garner, esta película narra el momento en el que todos los niños de un salón de clases, excepto uno, desaparecen misteriosamente la misma noche a la misma hora. Por supuesto, esto pone en alerta máxima a todo el pueblo que busca con desesperación quién (o mejor dicho, qué) está detrás de esto.

¿Dónde ver? Para renta en Apple TV+ y Prime Video

‘SINNERS’

7.6 estrellas en IMDb con 285,000 calificaciones.

Michael B. Jordan hace uno de sus mejores trabajos actorales al interpretar a un par de hermanos gemelos que, intentando dejar atrás sus vidas turbulentas, regresan a su pueblo natal porque quieren comenzar de nuevo. Sin embargo, volver significa descubrir que un mal (¿una maldición? ¿un ente?) está al acecho.

¿Dónde ver? Disponible en HBO Max y Prime Video.

‘HAZ QUE REGRESE’

7.2 estrellas en IMDb con 74,000 calificaciones.

Esta intensa y muy retorcida película de terror y horror corporal narra la historia de un hermano y una hermana que descubren un ritual aterrador que se realiza en la casa de su nueva madre adoptiva. Esta película de posesiones es protagonizada por Sally Hawkins, actriz nominada al Oscar por La forma del agua.

¿Dónde ver? Disponible para renta en Apple TV+ a partir del 9 de octubre.

‘LA HERMANASTRA FEA’

7.0 estrellas en IMDb con 24,000 calificaciones.

Si creías que el cuento de la Cenicienta no tenía nada más por dar, esta opera prima de la directora Emilie Blichfeldt te va a hacer cambiar de opinión. Aquí vemos a Elvira, quien lucha contra su hermosísima hermanastra en un lugar donde la belleza es la que reina. Esto la hace recurrir a medidas extremas para captar la atención del príncipe. Si te gusta el gore, esta película te va a impactar.

¿Dónde ver? Actualmente en cines.