Cuando Meghan conoció a Harry, había una palabra no debía mencionar

Los paparazzi rodearon el set de rodaje, y la Casa Real británica solicitó alteraciones en los guiones. Aaron Korsh, creador de la serie, intentó introducir un guiño en forma de palabra, "poppycock", en un diálogo de Meghan, pero la Casa Real lo vetó.

"Poppycock" es una expresión en inglés que se utiliza para indicar que algo es absurdo, sin sentido o tonterías. En otras palabras, es una forma de desestimar o rechazar lo que se considera una tontería o una afirmación sin fundamento.

"No querían que pronunciara esa palabra", aseguró Aaron Korsh creador de la serie en referencia a la Casa Real. "Supongo que porque no querían que luego la gente pudiera editar la escena para que pareciese que estaba diciendo cock", añadió en una entrevista con The Hollywood Reporter . En inglés, este término también hace referencia al pene.

La serie Suits, finalizó en 2019, está viviendo una segunda época dorada estas semanas después de que Netflix la incluyera este verano boreal en su catálogo para Estados Unidos.