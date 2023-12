Qué dice el autor del libro sobre Harry y Meghan de la polémica de ‘Endgame’

Como recordarás, poco después de que Harry y Meghan dejaron la familia real y se instalaron en Los Ángeles, dieron una entrevista a Oprah Winfrey en el que relataron que una persona de la familia se había preguntado el tono de piel que tendría el bebé.

No mencionaron el nombre de la persona que preguntó al respecto, pero la entrevista desencadenó un intenso debate en Reino Unido sobre el racismo, tanto en el país como dentro de la familia real.

Pues bien, Omid Scobie recién publicó Endgame, un libro sobre Harry y Meghan, y en la versión para Países Bajos se publicó que tanto el hoy rey Carlos III (entonces aun príncipe) y la actual princesa de Gales Kate Middleton, hicieron el comentario racista, según medios como BBC, Daily Mirror, The Sun y The New York Times.

Sin embargo, la editorial del libro lo retiró rápidamente de la venta al público y Omid Scobie negó haber publicado los nombres.

“La versión inglesa del libro, la única que conozco y aquella que firmé, no tiene ningún nombre”, dijo el autor y negó cualquier intención de “golpe publicitario”.

Incluso, agregó que “el editor neerlandés nos dijo que se trataba de un error de traducción”.

Las traductoras del libro ‘Endgame’ responden

Las dos traductoras del libro negaron que haya sido un error de ellas. Saskia Peeters incluso afirmó que los nombres aparecían en el texto que le enviaron, según el Daily Mail.

“Como traductora, traduzco lo que tengo frente a mí. Los nombres de la realeza estaban allí, no los agregué. Simplemente hice lo que me pagaron por hacer: traducir el libro del inglés al neerlandés”, afirmó.

Mientras tanto, Obie Scobie se negó a ofrecer una disculpa a la familia real porque “no me corresponde a mí pedir perdón, ya que todavía estoy tratando de entender lo que pasó”.