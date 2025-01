“Victoria monumental”: príncipe Harry obtiene disculpa pública e indemnización

En el texto de disculpas por la “grave intrusión” entre 1996 y 2011, el grupo de medios aceptó haber incurrido en espionaje telefónico, así como vigilancia y uso indebido de información personal por parte de periodistas e investigadores privados instruidos por el grupo.

El grupo se disculpó con el príncipe Harry por “el impacto que la amplia cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la de Diana, princesa de Gales, su difunda madre, ha tenido en él, especialmente durante sus años de juventud”.

De hecho, él considera culpables a los medios de la muerte de su madre en un accidente automovilístico en 1997 en París, cuando era perseguida por un grupo de paparazzi.

A través de su abogado David Sherborne, el príncipe aseguró que esto representa “una victoria monumental” y añadió que NGN “debe rendir cuentas por sus acciones ilegales y su flagrante desprecio de la ley”.

El acuerdo se alcanzó de última hora, cuando NGN, grupo propietario de The Sun y de News of the World -ya extinto-, evitó llegar a un juicio que estaba programado para iniciar la siguiente semana y que expondría las comunicaciones entre reporteros e investigadores privados con la Casa Real.

El príncipe Harry es una de las últimas dos personas que han demandado a NGN y que llegan a acuerdos con el grupo de medios. (Foto: Adrian Dennis | AFP)

Príncipe Harry y Tom Watson: los últimos en alcanzar acuerdos con Murdoch

El príncipe, de 40 años de edad, vive desde 2020 con Meghan Markle, su esposa y empresaria, y sus dos hijos en California, Estados Unidos. Una de las razones de la mudanza y de renunciar a sus títulos nobiliarios fue huir del acoso mediático.

Además de Harry, el miembro de la Cámara de los Lores, Tom Watson, también aceptó una compensación económica de NGN por la “intrusión injustificada llevada a cabo en su vida privada” entre 2009 y 2011.

El príncipe Harry y el abogado David Sherborne. (Foto: Ben Stansall | AFP)

Pero no fueron los únicos demandantes… desde finales de la primera década del 2000 a la fecha, alrededor de 1,300 personas han llegado a acuerdos extrajudiciales con el grupo de medios. Los cálculos de estos acuerdos es de unas 1,000 millones de libras (aproximadamente 1,2000 millones de dólares) para evitar ir a juicio.

El príncipe William y el actor Hugh Grant son algunas de las personalidades que también llegaron a acuerdos con NGN.