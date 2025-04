La serie ‘Orgullo y Prejuicio’ ya tiene a sus protagonistas: esto sabemos

La plataforma anunció que Emma Corrin y Olivia Colman interpretarán a esos entrañables personajes del universo de Jane Austen y se unen al elenco junto a Jack Lowden como Mr. Darcy.

Lo que se sabe de la nueva serie de ‘Orgullo y Prejuicio’

Además de que los papeles principales ya están asignados, se sabe que Netflix está por iniciar la producción de la nueva serie de Orgullo y Prejuicio, adaptada de la novela del mismo nombre de la autora británica Jane Austen.

La miniserie tendrá un total de seis capítulos y el guión adaptado fue escrito por Dolly Alderton, autora del libro Everything I Know About Love. Además, será dirigida por Euros Lyn, quien a su vez dirigió Heartstopper, mientras que la empresaria Lisa Osborne será la productora.

En un comunicado, la plataforma aseguró que “Dolly traerá a la vida la icónica historia de Jane Austen para el público que tanto la ama, además de inspirar a nuevas generaciones a enamorarse de Austen por primera vez”.

Este proyecto es también el debut de Emma Corrin como productora ejecutiva, junto con Alderton, Lyn, Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter.

“Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad que solo se da una vez en la vida. Traer a la vida a este icónico personaje, de la mano con Olivia y Jack, además de los fenomenales guiones de Dolly, es en verdad un profundo honor. No puedo esperar a que una nueva generación se enamore de esta historia”, dijo Emma Corrin en un comunicado.