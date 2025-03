'Malcolm, el de en medio': Quién es quién en el elenco del revival

Y es que no es para menos la emoción que ha generado: protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, Malcolm in the middle nos entregó grandes personajes, chismes que no envejecen y una crítica social ácida y puntual a través de comedia inteligente.

Aunque todavía se desconoce la fecha exacta de estreno, ya se sabe que los nuevos episodios podrán verse a través de Disney Plus y algunos detalles del elenco y equipo de producción ya fueron revelados.

‘Malcolm, el de en medio’: elenco completo del revival

El revival nos traerá a casi todo el reparto original de la serie, lo cual es una gran noticia puesto que los personajes icónicos serán interpretados por los mismos actores de hace 20 años.

La historia retomará a la familia Wilkerson en el momento en el que Hal y Lois celebran su 40 aniversario de bodas, por lo que Malcolm visitará a su familia acompañado de su hija y su pareja.

Justamente por el desarrollo de la trama, también habrá algunas caras nuevas en el elenco.

Estos son los actores y actrices del elenco original que vuelven al revival:

FRANKIE MUNIZ

Nuestro niño genio favorito volverá a ser interpretado por el actor y piloto de carreras. Sin duda, su papel más importante es el de Malcolm, mismo que le valió una nominación al Emmy y dos a los Golden Globes, pero no es lo único que ha hecho.

Frankie Muniz, quien actualmente es piloto de Nascar, volverá como el protagonista. (Foto: Jonathan Bachman/Getty Images)

También ha actuado en papeles secundarios en serie como Criminal Minds o The Rookie y protagonizó las películas de Agente Cody Banks. En 2008 dio pausa a su carrera actoral y comenzó en el automovilismo profesional, actualmente corre en la Serie ARCA Menards, que es parte de la Nascar.

Su actor de doblaje en español es el mexicano Carlos Díaz Tufinio.

BRYAN CRANSTON

Es, sin duda, uno de los actores más queridos actualmente. Además de actor, es guionista, productor y director y dos de los personajes más icónicos de la televisión: Walter White, de Breaking Bad, y Hal Wilderson, en Malcolm in the Middle.

Bryan Cranston volverá como Hal, el papá de los Wilkerson. (Foto: Presley Ann/Getty Images for American Cinema)

Por Malcolm fue nominado en tres ocasiones a los Emmy y una a los Globos de Oro, aunque no ganó; mientras que por Breaking Bad ganó seis Emmys y un Golden Globe. Además, en 2018 fue nominado al Oscar por su trabajo en Trumbo.

Su actor de doblaje como Hal es Alejandro Mayén.

JANE KACZMAREK

La actriz de 69 años es una de las madres más duras y recordadas de la televisión: Lois Wilkerson, papel por el que fue nominada tres veces a los Golden Globes y siete veces a los Emmy.

Jane Kaczmarek volverá como Lois, la mamá de Malcolm. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Después de Malcolm, Kaczmarek actuó como jueza en Raising The Bar, fue actriz de voz en Los Simpson, participó en algunos capítulos de The Big Bang Theory y en la tercera temporada de This Is Us.

En Malcolm in the Middle tuvo dos actrices de doblaje, primero Magda Giner y después Gabriela Gómez Acevedo.

CHRISTOPHER MASTERSON

El papel más relevante de su carrera es, sin duda, Francis, el hermano mayor de Malcolm quien, además de ser un “caso perdido” enviado a una preparatoria militar y después de independizarse vive en Alaska, donde conoce a Piama, su esposa.

Christopher Masterson volverá como Francis, el hermano mayor. (Foto: IG @itschrismasterson)

Masterson es hermano menor de Danny Masterson, actor conocido por That’s 70 Show y que en 2023 fue condenado a entre 30 años y cadena perpetua en prisión por la violación de dos mujeres. Chris se casó en 2019 con la actriz Yolanda Pecoraro con quien tiene dos bebés.

Fue doblado al español latino por Eduardo Garza y Aldo Lugo.

JUSTIN BERFIELD

Interpretó a Reese, el segundo de los hermanos Wilkerson, quien no es especialmente brillante en la escuela, pero es un genio en la cocina. Además de actor, también es guionista y productor y es de los pocos niños/adolescentes del cast de Malcolm que continuó trabajando activamente en la industria cinematográfica.

Justin Berfiel interpreta a Reese. (Foto: IG @justinberfiel)

Ha producido An Invisible Sign, Blonde Ambition y Romance & Cigarettes. Está casado, tiene una hija pequeña y vive en Los Ángeles.

Su actor de doblaje en español latino fue Alfredo Leal.

Los nuevos rostros que se unen al reparto:

CALEB ELLSWORTH-CLARK

Una nueva cara para interpretar a un viejo personaje. Ante el retiro de la actuación de Erik Per Sullivan y su negativa de volver, Ellsworth-Clark será el responsable de interpretar a Dewey, el hermano menor que es uno de los personajes más queridos de la serie y sus enormes capacidades artísticas y musicales pasan desapercibidas pues la atención está puesta en Malcolm.

Caleb Elsworth-Clark interpretará a Dewey. (Foto: IMDb)

El actor ha participado en papeles secundarios de El Cuento de la Criada, Fargo y The Expanse. También ha actuado en películas como El callejón de las almas perdidas y The Thicket.

ANTHONY TIMPANO

El actor está comenzando a contruir su carrera y con su llegada al elenco de Malcolm in the Middle seguramente acaparará la atención. En el revival interpretará a Jamie, el menor de los hermanos Wilkerson, quien al terminar la serie en 2006 era apenas un bebé.

Anthony Timpano actuará como Jamie, el menor de los hermanos. (Foto: Jeremy Chan / Getty Images)

Ha actuado en Imperfect High y Ajuste de cuentas. Participó en algunos capítulos de Riverdale y DC’s Legends of Tomorrow.